Kleinzeller Gemeinde lud zur Wallfahrt

„Nachdem die traditionelle Bauernwallfahrt heuer nicht stattfinden konnte, da es zeitlich mit der Heuernte nur schwer möglich war, haben wir als Gemeinde eine Gemeindewallfahrt organisiert“, erklärt Kleinzells Bürgermeister Reinhard Hagen.

Gemeinsam mit Pater Bartholomäus Gattinger ging es auf den Unterberg. Bei der dortigen Hütte fand die Messe samt musikalischer Umrahmung statt. „Das Wetter war wirklich traumhaft und wir waren in zirka zwei Stunden am Gipfel“, erzählt Bürgermeister Hagen. Nach dem gemeinsamen Gebet kehrten die Teilnehmer in der Hütte ein, wo die Gemeinde für Musiker, Pfarrer und Ministranten eine Jause spendierte. An der Wallfahrt beteiligten sich dabei fast 50 Leute aus Kleinzell, darunter auch einige Kinder. „Uns war wichtig, dass wir die Tradition aufrecht erhalten und hier den Bruch weiterführen“, resümiert Hagen.