Gegen 15.30 Uhr schrillten am Montag die Feuerwehrsirenen in Traisen und Umgebung. Brand in der Voestalpine!

Sofort rückte die Betriebsfeuerwehr des Unternehmens, unterstützt von den Feuerwehren Traisen-Markt, Rotheau und Eschenau aus. Im Bereich eines Schmelzofens hatte es eine Verpuffung gegeben. Atemschutztrupps waren von Nöten.

Die Florianis mussten aufgrund der großen Hitze im Inneren des Gebäudes immer wieder Pausen einlegen, der Brand konnte jedoch rasch gelöscht werden. Verletzt wurde niemand, die Rettung war aber vorsorglich vor Ort