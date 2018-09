Ganz Österreich hielt Alois Huber am 17. September 2013 in Atem. In Annaberg erschoss der Wilderer kaltblütig drei Polizisten und den Annaberger Rot-Kreuz-Sanitäter Johann Dorfwirth. Danach flüchtete Huber in sein Anwesen in Großpriel (Bezirk Melk), wo er sich, umringt von einem Großaufgebot der Polizei und des Bundesheeres, in seinem Waffenbunker selbst richtete.

NÖN: Fünf Jahre sind am 17. September seit der Wahnsinnstat von Alois Huber vergangen. Genug Zeit, um alle Wunden verheilen zu lassen?

Petra Zeh: Wunden verheilen, Narben bleiben. Vergessen kann man den 17. September 2013 nicht. Er gehört als eines der schwärzesten Kapitel zur Geschichte Annabergs. Den Menschen in unserer Gemeinde hat nach dem Vierfachmord eine gewisse Grundsicherheit, wie man sie in einem Zuhause empfindet, gefehlt. Wir haben versucht, im persönlichen Gespräch dieser Unsicherheit entgegenzuwirken. Es war eine schwere Zeit und hat ein Trauerjahr gebraucht, um die Tragödie gemeinsam aufzuarbeiten. Gut war, dass sich in unserer kleinen Gemeinde die Leute untereinander kennen, ich habe einen starken Zusammenhalt verspürt. Für unsere Rettungsleute war es besonders schwierig. Ihnen gilt meine größte Hochachtung, dass sie es geschafft haben, ihren Dienst wieder aufzunehmen.

Wie haben Sie das Blutbad im Gedächtnis?

Um 5.30 Uhr habe ich den ersten Anruf bekommen, dass im Lassingtal geschossen wurde. Danach bin ich auf das Gemeindeamt, wo die Nachrichten von Minute zu Minute schlimmer geworden sind. Es war ein Schockerlebnis, mit dem wir natürlich nicht sofort umgehen konnten und erst einmal begreifen mussten, was tatsächlich passiert war. Besonders schwer war der Besuch bei der Familie Dorfwirth.

Was erinnert heute im Ort noch an das Drama?

Der von der Polizei errichtete Gedenkstein und drei Marterl, die von den Familien der Opfer aufgestellt wurden. Als Bürgermeisterin bin ich bei vielen Veranstaltungen in Niederösterreich, da werde ich auch heute noch oft auf die Tragödie angesprochen. Jedes Jahr um den 17. September gibt es eine Gedenkmesse für die vier Todesopfer — ein Andenken im Stillen.

Auch heuer steht wieder eine Gedenkfeier am Programm?

Ja, die Polizei veranstaltet am 17. September eine Andacht beim Gedenkstein.

Die Polizei hat damals alles versucht, was möglich war

Wie beurteilen Sie jetzt, fünf Jahre nach der Tragödie, die Arbeit der Exekutive?

Die Polizei hat damals alles versucht, was möglich war. Alois Huber war in dieser Nacht unberechenbar. Denn selbst auf ein Rettungsauto zu schießen, widerspricht allem, das passiert nicht einmal im Krieg. Er ging mit einer Brutalität vor, die niemand für möglich gehalten hätte. Ich denke, für die Exekutive war dieser Einsatz etwas Besonderes im negativen Sinn. Der Einsatz wurde im Nachhinein genauestens untersucht und aufgearbeitet. Die Frage nach der Schuld tritt bei so einem Ereignis immer auf. Für mich gibt es nur einen Schuldigen an der Tragödie — Alois Huber, der diesen Wahnsinn in unsere Gemeinde gebracht hat.

Der Medienrummel nach dem Vierfachmord war naturgemäß groß. Erwarten Sie zum fünften Jahrestag wieder einen Ansturm auf den Ort?

Ich hoffe nicht. Die Medien haben natürlich das Recht, zu berichten. Die Andacht am 17. September sollte für die Familien und die Exekutive aber ohne großen Medienrummel möglich sein.