Auch im Bezirk Lilienfeld: Hausarrest für Hühner

Die Geflügelpest breitet sich aktuell in Österreich aus. Die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) gab kürzlich bekannt, dass in mehreren Bezirken Niederösterreichs, aber auch in Wien, mehrere Fälle der „aviären Influenza des Subtyps H5N1“, nachgewiesen wurden.

Die „Vogelgrippe“ ist laut AGES eine akute, hochansteckende, fieberhaft verlaufende Viruserkrankung der Vögel. Um eine weitere Ausbreitung zu vermeiden, gilt nun Stallpflicht für Geflügel für das gesamte Bundesgebiet.

„Maßgebend ist die Geflügelpest-Verordnung 2007 des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz. Diese wurde zuletzt am 9. Jänner novelliert und dabei der aktuellen Lage angepasst“, informiert Bezirkshauptmann (BH) -Stellvertreter Maximilian Kargl .

Im Bezirk Lilienfeld wurde bislang kein Verdachtsfall gemeldet, es wurde auch noch kein positiver Wildvogel aufgefunden. „Die Maßnahmen gelten grundsätzlich für alle Geflügelhalter, lediglich die vollkommene Stallpflicht, wie sie in den Gebieten mit stark erhöhtem Risiko vorgeschrieben ist, gilt grundsätzlich nur für Betriebe über 50 Tiere“, erklärt er.

Besonders empfänglich für die Vogelgrippe sind Hühner und Puten. Sie erkranken akut, mit fieberhaftem Verlauf und vermehrten Todesfällen. Gänse, Enten und Tauben sind nicht so stark empfänglich für den Erreger, können ihn aber verbreiten. Deshalb ist auch die Trennung von Wassergeflügel von Hühnern und Puten wichtig. Im Bezirk Lilienfeld sind rund 420 geflügelhaltende Betriebe gemeldet.

„Die Geflügelpest ist nicht auf den Menschen übertragbar, deshalb sollte auch keine Panik verbreitet werden. In unserem Bezirk hat der überwiegende Teil der Hühnerhalter unter 50 Hühner und ist somit von der dauerhaften Haltung im Stall ausgenommen“, erklärt Bezirksbauernkammerobmann Rudolf Buchner . Es sollte jedoch, betont er, „jeder Geflügelhalter, sämtliche Sicherheitsmaßnahmen und Hygienevorschriften bei Haltung, Fütterung und Tränkung einhalten, um eine Übertragung durch Wildvögel zu vermeiden und unnötiges Tierleid zu sparen.“

Täglich frische Eier kann man am „Kummerer-Hof“ des Hainfelders Franz Feichtinger erwerben. Der 69-Jährige hält aktuell 1.300 Freilandhühner in Gstettl. Er nimmt die Vogelgrippe noch gelassen: „Ich finde sowieso, dass dieses Szenario medial viel zu sehr aufgebauscht wird. Man muss nicht immer gleich Angst haben.“

Seit 1990 züchtet der Rohrbacher Franz Kendler Kleintiere. Zur Vogelgrippe erklärt der Obmann des Kleintierzuchtvereins N11 Traisen-Gölsen-Pielachtal: „Hauptsächlich betroffen sind die Gemeinden ab St. Veit über Lilienfeld bis Türnitz und Eschenau sowie Wilhelmsburg bis St. Pölten. Wir in Rohrbach zählen aktuell nicht dazu. Das gilt auch für Hainfeld.“ Kendler selbst züchtet Altsteirer und Sulmtaler Hühner.

Wie lange die Maßnahmen aufrecht bleiben, hängt davon ab, wie sich das Seuchengeschehen im Wildvogelbestand ausbreitet. „Erfahrungsgemäß nimmt es bis April wieder ab. Die Entscheidung darüber liegt beim verordnungserlassenden Bundesminister mit der entsprechenden Expertengruppe“, weiß dazu BH-Vize Kargl.

