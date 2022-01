Volkshilfe wünschte Küchenpersonal des Spitals alles Gute für 2022

Traditionell besucht die Volkshilfe Stadt Lilienfeld zu Beginn des neuen Jahres das Personal der Krankenhausküche, um einen guten Start ins neue Jahr zu wünschen. "Aufgrund der Zugangsbeschränkungen ist es derzeit leider nicht möglich, alle im Dienst befindlichen Mitarbeiter gemeinsam zu besuchen. So wurden heuer Doris Haberfellner in Vertretung für das gesamte Personal die Glücksbringer übergeben", berichtet Vorsitzender Martin Trattner. Gemeinsam mit Einsatzleiterin Christa Wolf bedankte er sich für die hervorragende Zusammenarbeit und wünschte dem Personal alles Gute, Glück und Gesundheit für das neu angebrochene Jahr.

Im abgelaufenen Jahr wurden von den derzeit 42 ehrenamtlichen Volkshilfe- Mitarbeitern in 2.140 Einsatzstunden insgesamt 11.897 Portionen an 59 verschiedene Lilienfelder ausgeliefert. Dabei legten die Zusteller insgesamt 9.755 unfallfreie Kilometer im Einsatzfahrzeug zurück. Dieses wurde im vergangenen Jahr Anfang Juni gegen ein neues Fahrzeug ausgetauscht. Im August wurde zudem die insgesamt 400.000. Portion seit Start der Aktion am 1. Juni 1979 ausgeliefert.