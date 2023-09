Dirndlgwandsonntag in Rohrbach gefeiert

Anlässlich des landesweiten Dirndlgwandsonntag wurde dieser auch in Rohrbach begangen. Die Volkskultur NÖ hatte am Sonntag zum Tragen von Dirndl und Tracht eingeladen und zahlreiche Bewohner unterstützten dieses Brauchtum. Der Volkstanzkreis Traisen-Gölsental brachte im Anschluss an die Heilige Sonntagsmesse am Pfarrplatz einige Darbietungen mit Hans Teucher auf der „Steirischen“ und die Gemeinde Rohrbach lud die Bevölkerung zu einer Agape ein. In fescher Lederhose stellte sich da auch Bürgermeister Karl Bader ein. Organisiert wurde die Agape von Kulturgemeinderätin Anita Mairhofer.