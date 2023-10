Für mehr Sicherheit am Schulweg

Der Schulstart ist eine spannende, aber auch herausfordernde Zeit für Kinder und Eltern. Plötzlich ist wieder mehr los auf den Straßen, Rad- und Gehwegen. Das macht sich auch bei der Parkplatzsuche und in öffentlichen Verkehrsmitteln bemerkbar.

Pünktlich zum Schulstart unterstützt die Stadtgemeinde Lilienfeld daher die Aktion „Sicherer Schulweg“. Bei dieser handelt es sich um eine Initiative von KOMMUNAL, dem offiziellen Organ des Österreichischen Gemeindebundes und des Kuratoriums für Verkehrssicherheit. Rund 90 Infobroschüren übergab die Stadtgemeinde an die Schulleitung der Mathias-Zdarsky-Volksschule Lilienfeld.

Jährlich fast 480 Unfälle am Schulweg bundesweit

Der Grund ist selbst erklärend: Jedes Jahr ereignen sich in Österreich etwa 478 Unfälle am Schulweg, bei denen die Kinder und Jugendlichen überwiegend zu Fuß unterwegs sind. Bei der Aufgabe, Unfälle zu vermeiden, tragen Eltern ebenfalls eine große Verantwortung. „Jegliche Gefahren auf dem Schul- und Heimweg müssen den Kindern geläufig sein und richtig vermittelt werden“, betont dazu Bürgermeister Manuel Aichberger.

Um nun einen noch bessere Sicherheit gewährleisten zu können, gibt es von den Broschüren individuelle Ausgaben von der ersten 1. bis zur 4. Schulstufe, die Wissenswertes und Lehrreiches sowohl für Kinder als auch für Eltern bieten. Illustrationen, Bilder und Rätsel bringen den Kids spielerisch die Regeln und Gefahren im Verkehr näher. Die Broschüre, Sicherer Schulweg'“ hilft den Eltern, mit ihren Kindern Verkehrssicherheit zu üben, gerade auch am Beginn des Schuljahres. „Ich empfehle, das Heft am besten gemeinsam durchzublättern und zu besprechen, worauf im Verkehr besonders zu achten ist. Man sollte das richtige Verhalten im Straßenverkehr mit den Kindern wiederholen, denn nur so werden die Abläufe selbstverständlich und können auch in Gefahrensituationen abgerufen werden“, findet Aichberger. Die Stadtgemeinde Lilienfeld hat dieses Infomaterial daher kostenlos zur Verfügung gestellt, um gerade auch die Kleinsten gut in den Schulherbst einzubegleiten.

Bildungsgemeinderätin Martina Wagner-Lichtenegger ergänzt: „Im Heft zu finden sind etwa die wichtigsten Verkehrszeichen, Infos zu Schülerlotsen und Einsatzorganisationen, Bekleidungshinweise sowie auch Tipps für Eltern.“ Schulwegtraining ist gerade bei kleineren Kindern unerlässlich. „Wenn die ,Basics' wie die sicherste Strecke oder umsichtiges Schauen schon fest sitzen, ist es sinnvoll, besondere Herausforderungen zu besprechen. Die Broschüren sollen dabei hilfreiches Rüst- und Werkzeug sein“, merkt dazu Familien- und Schulstadträtin Patricia Rauscher an.

Volksschuldirektorin Claudia Auer ist ebenfalls froh, dass Schülern wie Eltern geeignetes Info- und Übungsmaterial zur Verfügung gestellt wird. „Natürlich legen wir in der Volksschule Lilienfeld entsprechenden Wert auf altersgerechte Verkehrserziehung. Wir danken daher der Stadtgemeinde Lilienfeld für ihre Unterstützung“, unterstreicht sie.