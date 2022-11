Volles Haus beim „Sogschortn‘ Kranzl“

Der Name stammt von früher, denn vor über 50 Jahren gab es schon einmal einen Sogschort'n Ball in diesem Haus. Hier war einst eine Säge und die Arbeiter hatten den Ball danach benannt.

Das griff die Landjugend wieder auf. Die Schuhplattlergruppe „Almrausch" von Puchberg am Schneeberg eröffnete den Abend mit traditionellen sowie einigen modernen Plattlern. Der Tanzboden war so gut wie immer voll, was auch an der beschwingten Musik vom „Trio Junge Power“ gelegen hat. Ein Schätzspiel gab es auch. Zu erraten galt es, wie schwer der Kübel mit Sogschortn war.

