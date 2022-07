Rainfelderin hilft Kindern in Ecuador

Werbung

17 junge Erwachsene zeigen, dass sie sich für benachteiligte Kinder und Jugendliche im globalen Süden einsetzen: Sie starten diesen Sommer ihren freiwilligen Auslandsdienst mit der Organisation ,,Volontariat bewegt“.

Mittendrin befinden sich zwei Freiwillige aus Niederösterreich, Konrad Grossinger aus Pressbaum und die bald 18-jährige Paulina Merckens aus der St. Veiter Katastrale Rainfeld.

,,Ich werde ihnen bei der Hausübung helfen, ihnen Nachhilfe geben und gemeinsam mit den Kindern lernen.“ Paulina Merckens Freiwillige, Rainfeld

Vor der jungen Rainfelderin liegt eine spannende Zeit, da sie sich noch diesen Sommer auf den Weg nach Südamerika macht. „Mitte August geht es für mich ins Ausland, ein genaues Abreisedatum weiß ich bis dato noch nicht“, erzählt Paulina Merckens im NÖN-Gespräch.

Unterstützt wird sie dabei von „Volontariat bewegt“, der Entsendeorganisation von „Jugend Eine Welt“ und den Salesianern Don Boscos. Die junge Rainfelderin freut sich, gemeinsam mit der Organisation und anderen Volontären in Südamerika helfen zu können.

Wohngemeinschaft in Ambato steht bereit

In Don Bosco-Kinder- und Jugendsozialprojekten in Ecuador, Georgien, Indien, Kolumbien, Mexiko und Lesotho werden die Freiwilligen aus Österreich zehn bis zwölf Monate Seite an Seite mit den lokalen Partnern arbeiten und leben. Paulina Merckens verbringt ihre Zeit in Ambato, Ecuador. Sie hat geplant, dort zwölf Monate bei Vorhaben zu helfen.

„Vor allem geht es um Projekte mit Kindern und Jugendlichen. Ich werde ihnen bei der Hausübung helfen, ihnen Nachhilfe geben und gemeinsam mit den Kindern lernen“, verrät Paulina Merckens. Zudem werden die Freiwilligen dort mit den Kindern und Jugendlichen verschiedene Freizeitaktivitäten unternehmen. Fußball sei in dieser Gegend sehr beliebt bei den Kindern und Jugendlichen, erklärt die junge Rainfelderin.

Untergebracht ist Paulina Merckens mit anderen Volontären in einer Wohngemeinschaft. Sie erklärt, dass die Unterkunft sehr zentral gelegen sei und diese sich schon in der Nähe der Anden befindet. „Verpflegt werden wir gemeinsam mit den Schwestern aus dem Projekt“, erzählt die Helferin von der Unterstützung der Entsendeorganisation.

Rainfelderin will an ihrem Einsatz „wachsen“

Merckens sieht den Freiwilligendienst als riesige Chance: „Ich hoffe, dass ich an meinem Einsatz wachsen kann.“ So will Paulina ihren Horizont erweitern und versuchen, ihre europäisch geprägte „kulturelle Brille“ abzunehmen.

„Ich freue mich wahnsinnig auf die Zeit in Ecuador“, gibt die engagierte Rainfelderin als Antwort darauf, ob sie nervös sei.

