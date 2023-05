Christopher Drexler: Den Zirkus im Herzen

Christoph Drexler hegte schon immer eine Leidenschaft für den Zirkus. Als Kind konnte er es kaum erwarten, wenn ein Zirkus in seine Heimatgemeinde Korneuburg kam. Sofort wollte er dann mit Mutter oder Oma hin.

„Das wussten dann auch schon die Zirkusleute und hängten immer gegenüber unseres Hauses ein Zirkusplakat auf“, erinnert er sich. Die Leidenschaft für Artisten, Tiere, Attraktionen blieb. Vor allem das Flair des Zirkus übte auf ihn eine besondere Faszination aus. Sein großer Wunsch: mit einem Zirkus mitziehen. Als sich dann beim Circus Althoff die Gelegenheit bot, als Pressevertreter des Zirkus zu begleiten, ließ er sich nicht zwei Mal bitten. „Mittlerweile sind rund fünfeinhalb Jahre vergangen“, erzählt er und Drexler, jetzt 27 Jahre alt, ist noch immer dabei.

Er bereitet auf der Tour marketingtechnisch alles vor, knüpft Kontakt zu Medien, sorgt für die Bewerbung in den Gemeinden und schaut auch so nebenbei, ob Landwirte aus der Nähe Heu verkaufen oder einen Mistwagen für die Tage der Station im jeweiligen Ort zur Verfügung stellen. Zuletzt auch in St. Veit.

Artisten, Clowns und Pferde begeistern im Showprogramm

Die Geschichte Familie Althoff-Degen reicht mehrere Jahrhunderte zurück, ausgehend von Deutschland. „Heute sind die Nachfahren aber nur noch in Österreich unterwegs, das Winterquartier ist in Oberösterreich. Die Kerntruppe in diesem Showjahr besteht aus dem Duo Valentin aus Rumänien, die mit ihren Kopftrapez begeistern, Miss Marina mit ihrer Kautschuk-Akrobatik und Clown Peppo aus Deutschland sorgt für Lacher im Publikum“, zählt er nur einige Stars der Manege auf.

Althoff-Senior und Junior-Chef begeistern mit ihrer Pony-Rasselbande und einer weiteren Pferdedressur; Miss Charlene fasziniert mit ihrem spanischen Pferd Silvan, der zu spanischen Klängen, tanzt. Nicht zu vergessen das Duo Jos'e aus Ungarn mit ihrer Feuershow und Leiterakrobatik. Doch noch mehr erwartet die Besucher im ältesten Circus der Welt: Esel, Ziegen, Kamerunschafe, Alpakas und Lamas bilden den mitreisenden Streichelzoo. Das Wohlergehen der Tiere ist der Familie Althoff-Degen wichtig. Daher wird auch immer, wo möglich, ein Freilaufgehege abgegrenzt. Und es gibt spielfreie Tage, für die Vierbeiner und Artisten.

Drexler fühlt sich wohl in seiner Zirkusfamilie. Auch wenn er die Vorstellungen schon in- und auswendig kennt, des Zirkus müde ist er noch lange nicht.

