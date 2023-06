Suchaktion nach St. Pöltner ging in Mitterbach gut aus

Groß angelegte Suchaktion am Freitagabend in den Ötschergräben. Ein St. Pöltner hatte alleine eine Tour von Weitental bei Lackenhof in Richtung Ötscher unternommen. Sein Ziel: das Schutzhaus Vorderötscher.

Der Polizeihubschrauber "Libelle" flog den verirrten Wanderer zum Schutzhaus Vorderötscher. Foto: Bergrettung Mitterbach

Gegen 20 Uhr kam er jedoch im Bereich des Schleiferfalls vom Weg ab und verirrte sich im steilen Gelände. Er verständigte den Notruf. Alpin- und Flugpolizei sowie die Bergrettung Mitterbach machten sich sofort auf die Suche nach dem 42-Jährigen. Sobald er lokalisiert war, barg ihn die Flugpolizei mittels Tau und brachte ihn zum Schutzhaus Vorderötscher. Er war unversehrt, aber erschöpft. Der Mann war laut Einsatzkräften auch für die Wanderung passend ausgerüstet. „Es war eine perfekte Zusammenarbeit von Bergrettung Mitterbach, Alpin- und Flugpolizei“, sagt Bezirkspolizeikommandant Michael Hochgerner.