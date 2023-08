Bergwandertage im Ausseerland mit den Naturfreunden Hainfeld

Naturfreundeobfrau Elisabeth Preus und die Wanderführer Robert Binder und Rudolf Sperl luden zu einer viertägigen Wanderwoche in das Salzkammergut ein. 29 Wanderbegeisterte nahmen daran teil, unter ihnen auch Hainfelds Bürgermeister Albert Pitterle.

„Die Anreise ins Ausseerland erfolgte mit dem Grabner-Bus auf die Loseralm, wo in der dortigen Bergwelt das Loserfenster und der Hochanger besucht wurden“, berichtet Organisator Robert Binder. Auf der Tauplitzalm wurde schließlich im Hotel Alpenrose Quartier bezogen. Auf der Alm erfolgten Tageswanderungen vom Großsee, über Tauplitzsee, Steirersee und Schwarzsee bis zur Leistalm und eine weitere Tageswanderung auf den 1. 965 Meter hoch gelegenen Lawinenstein am Westrand der Tauplitzalm. „Das Wetter spielte mit und die Natur zeigte ihre volle Blumenpracht samt herrlicher Bergkulisse und Aussichten“, freut sich Preus über die gelungene Wanderreise. Die Heimfahrt erfolgte über Bad Ischl. Nach Auffahrt mit der 4er-Seilbahn auf die 1400 m hoch gelegene Katrinalm war am vierten Reisetag noch eine alpine Tour bei herrlicher Panoramasicht für alle Ausflügler möglich.