Frauenflohmarkt war ein Hit

Der Kleiderflohmarkt der SPÖ Frauen hat sich in den letzten Jahren zu einem beliebten Treffpunkt für Frauen aus der ganzen Region entwickelt. Am Freitag war es wieder so weit. Ob T-Shirts, Kleider, Schuhe oder Schmuck: Die Standlerinnen hatten für fast jeden Geschmack etwas Passendes dabei. Gesellige Stimmung herrschte wie immer bei der „Pink Bar“, wo es Sekt und Snacks für die Besucherinnen gab. Auch einige Männer mischten sich ins Gemeinde.

