Migration, Sicherheit und Brexit zählen zu den großen Themen der österreichischen Ratspräsidentschaft. Mittendrin ist Sebastian Köberl (31) aus Traisen. Er arbeitet als Press Officer (Presse-Offizier) an der Ständigen Vertretung Österreichs bei der EU in Brüssel und hält die internationalen Medien auf dem neuesten Stand. Im NÖN-Interview verrät er Details seiner Arbeit.

NÖN: Wie kam es zu Ihrem Wechsel als Press Officer an die Ständige Vertretung bei der EU?

Sebastian Köberl: Nach fünf Jahren als PR-Berater in Wien hatte ich mich dazu entschlossen, nach Brüssel zu gehen und Wirtschaftsdiplomatie zu studieren. Einige Monate später liefen die Vorbereitungen für den österreichischen Ratsvorsitz gerade auf Hochtouren. So ergab sich direkt nach Studienabschluss die Möglichkeit, das Presseteam der Ständigen Vertretung in Brüssel zu verstärken.

Seit wann sind Sie in dieser Funktion tätig?

Seit April.

Wie schaut Ihr Arbeitsalltag aus?

Ich analysiere jeden morgen die Berichterstattung der heimischen und internationalen Medien und informiere die gesamte Belegschaft über europapolitische Entwicklungen mit Österreich-Bezug. Ich verfasse Redebeiträge, pflege den Kontakt zu Journalisten, beantworte deren Anfragen, protokolliere politische Treffen und begleite unseren Botschafter sowie Mitglieder der Bundesregierung zu Terminen.

Was ist die größte Herausforderung als Press Officer?

Ich bin von österreichischer Seite für alle Medienanfragen rund um den Brexit zuständig. Das heißt, ich muss den EU-Austritt des Vereinigten Königreichs in seiner gesamten Komplexität verstehen und über den jeweiligen Verhandlungsstand bestens Bescheid wissen. Nur so kann ich den interessierten Journalisten die Sachlage kohärent vermitteln.

Wie schauen Ihre Pläne für nach der Ratspräsidentschaft aus?

Es ist vorgesehen, dass ich noch bis April 2019 an der Vertretung bin, um einerseits die Präsidentschaft detailliert nachzubereiten und andererseits die entscheidende Phase bis zum tatsächlichen Brexit Ende März aus nächster Nähe mitzuverfolgen. Danach plane ich, in Brüssel zu bleiben.

Was gefällt Ihnen an der Stadt?

Hier schlägt das politische Herz Europas. Kompromisse werden getroffen, Streitigkeiten ausgetragen und Zukunftspläne geschmiedet — im Großen wie im Kleinen. Das internationale, polyglotte Ambiente ist einzigartig. Gleichzeitig lassen sich abseits des EU-Viertels das wahre Brüssel und seine Bewohner kennenlernen, die sich trotz des manchmal unbequemen Wetters ihren Humor nicht nehmen lassen.