St. Veiter holte zwei Mal Gold bei Fotobewerb

Der vielfach ausgezeichnete St. Veiter Amateurfotograf Klaus Vonwald erzielte unlängst seinen bis dato wahrscheinlich größten Erfolg in der Fotografie. Er hat am „Trierenberg Themes Circuit 2022“ teilgenommen.

Dieser Bewerb ist gemeinsam mit dem gleichzeitigen „Trierenberg Super Circuit 2022“ der weltweit größte Fotowettbewerb mit rund 130.000 zu den beiden Bewerben eingereichten Fotos aus 130 Ländern der Erde.

Gold gab es auch für Klaus Vonwalds hervorragende Aufnahme von Weißenkirchen in der Sparte „Austria at its best“. Foto: Vonwald

„Zu meiner großen Freude und Überraschung habe ich beim ,Trierenberg Themes Circuit 2022‘ zwei Goldmedaillen gewonnen“, erzählt er. In der Sparte „Austria at its best“ konnte Klaus Vonwald mit seinem Foto mit dem Titel „Weißenkirchen“ die erste Goldmedaille erringen. Zusätzlich hat Vonwald in der Sparte „Sport, Dynamics & Movement“ eine weitere Goldmedaille für sein Foto mit dem Titel „Hochsprung II“ errungen.

Aufgrund der noch immer grassierenden Corona-Pandemie konnte wie auch schon im Vorjahr keine Preisverleihung des „Trierenberg-Themes-Circuit-Bewerbs“ stattfinden. Alle Preisträger erhalten ihre Auszeichnungen daher über den postalischen Weg.

Auch bei österreichischer Fotoclubmeisterschaft top

Zusätzlich gab es zum gleichen Zeitpunkt, wie auch in den letzten vier Jahren, eine „österreichische Fotoclubmeisterschaft (Austrian Club Championship)“. An dieser haben neun Mitglieder aus dem „Fotoclub Laufen Wilhelmsburg“ teilgenommen.

Vonwald ist Obmann dieses Clubs und hat unter anderem selbst an der österreichischen Fotoclubmeisterschaft teilgenommen. „Und zwar mit jenen Fotos, die wir zu den vier Sparten des ,Trierenberg Super Circuit 2022‘ eingereicht haben“, schildert er.

An diesem Bewerb haben 38 Fotoclubs bundesweit teilgenommen und „sein“ Club erzielte mit den erreichten Fotos aller neun Teilnehmer in den vier vorgegebenen Sparten den hervorragenden vierten Platz.

Vonwald ist durchaus stolz auf seine jüngsten Erfolge - erneut ein Ansporn für ihn, mit weiteren imposanten Bildern die Betrachter und gestrenge Jury bei Fotowettbewerben zu überzeugen.

