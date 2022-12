Rohrbacher Randale mit 2,1 Promille

Werbung

Zum wiederholten Male musste sich ein 26-Jähriger vor dem Landesgericht St. Pölten verantworten. Er soll mit über 2,1 Promille Alkohol im Blut den Nachbarn seiner Eltern in Rohrbach bedroht haben.

Der Vorfall war nicht seine erste Berührung mit dem Gesetz. Ende Juli dieses Jahres soll der junge Mann bei einer Firmenfeier zu tief ins Glas geschaut haben. Er selbst hat an die Vorfälle des Tages nicht mehr viel Erinnerung. Am Weg zum Haus seiner Eltern soll er einen der Nachbarn in dessen Auto gesehen haben. Daraufhin soll der Angeklagte den Nachbarn seiner Eltern beschimpft und bedroht haben.

Laut dem Opfer drohte der 26-Jährige mit Schlägen und wollte den Mann nicht in seine Einfahrt fahren lassen. Auch die Polizeibeamten und der Stiefvater des Angeklagten, die jeweils versuchten, die Situation zu beruhigen, bekamen die Wut des jungen Mannes zu spüren.

Der 26-Jährige hatte bereits vor dem Vorfall Probleme mit dem Gesetz. Zuletzt wurde er bedingt aus der Haft entlassen. Für die Verhandlung wurde ein psychiatrisches Gutachten veranlasst, um festzustellen, ob der Angeklagte zurechnungsfähig war. Dieses ergab, dass der 26-Jährige aufgrund seiner Alkoholisierung nur eingeschränkt zurechnungsfähig war. Außerdem betonte die Gutachterin, dass die Wut des jungen Mannes willkürlich, aber ungezielt gewesen sei.

Wegen der Ergebnisse des Gutachtens entschied der Richter letztendlich für den Angeklagten. Der 26-Jährige wurde von der Anklage freigesprochen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

