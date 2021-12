Das plant Türnitz im kommenden Jahr

Viel vor hat die Gemeinde. Hier die vorrangigen Investitionen im Rahmen des Budgets 2022, das am 15. Dezember im Gemeinderat beschlossen werden soll:

Sanierung Hauptwasserleitung: Da die Wasserrohrbrüche der teilweise über 55 Jahre alten Leitung immer mehr zunehmen, ist eine Erneuerung dringend nötig. „Aufgrund der Länge von mehr als vier Kilometer ist hier mit einem Investitionsvolumen von über 1,1 Millionen Euro für die nächsten beiden Jahre zu rechnen“, gibt Bürgermeister Christian Leeb dazu Auskunft.

Die Sanierung ist zwar förderfähig, aber weil die Subventionen erst ab 2024 ausbezahlt werden, muss die Gemeinde den gesamten Betrag vorfinanzieren. „Im Zuge des Leitungsbaus sollen auch gleich Glasfaserleitungen für eine schnelle und zeitgemäße Internetverbindung für die Weidenau beziehungsweise den Traisenbachgraben mitverlegt werden. Auch eine Verlängerung des öffentlichen Kanalnetzes im Zuge der Arbeiten ist angedacht“, präzisiert Leeb.

240.000 Euro für die Amtshaussanierung

Sanierung Amtshaus:Schon lange ist die Sanierung des Amtshauses ein Thema. Mit der Dämmung der obersten Geschoßdecke wurde nun der erste Schritt umgesetzt. „Die Fenster sind allerdings teilweise schon 50 Jahre alt und undicht geworden. Außerdem ist das Thema Barrierefreiheit bei uns noch nicht gegeben. Da das Gebäude denkmalgeschützt ist, müssen auch die Vorgaben des Bundesdenkmalamtes eingehalten werden“, informiert Leeb. Das Investitionsvolumen beträgt an die 240.000 Euro.

Hochwasserschutz Türnitz : Nach erfolgtem Abschluss des Bauabschnittes 01 im Herbst 2021 wird entlang der Traisen nun zeitnah der Bauabschnitt 02 vom „Zwieselbauersteg“ durch das gesamte Ortsgebiet bis zum Bauernhof Eigelsreiter in Angriff genommen. „Auch hier wird es wieder Synergien mit dem für 2022 geplanten Bau des Flusskraftwerks 2, an dem auch die Gemeinde indirekt über die Betriebsgesellschaft Türnitz GmbH beteiligt ist, geben“, kündigt der Bürgermeister an.

Leitungskataster Türnitz: Voraussetzung für Förderungen im Bereich Kanal und Wasser ist zudem die Erstellung eines digitalen Leitungskatasters. Für Lehenrotte wurde dieser bereits fertiggestellt, für Türnitz bislang nur teilweise umgesetzt. Diese Lücken sollen nun in einem mehrjährigen Projekt mit Gesamtkosten von rund 130.000 Euro geschlossen werden.

Erweiterung Kanal Sulzbach: Der Ortskanal soll im vorderen Bereich des Sulzbachtals erweitert werden, bis zu zwölf Haushalte will man zusätzlich an den Ortskanal anschließen. Kostenpunkt: 200.000 Euro.

Zubau FF Lehenrotte: In Planung ist auch ein Zubau der FF Lehenrotte mit gleichzeitiger Steigerung der Energieeffizienz, etwa durch Umstellung der Heizung von Strom auf eine klimafreundliche Wärmepumpe. Vorgesehen ist eine Gesamtinvestitionssumme von 240.000 Euro. „Ein wesentlicher Teil der Kosten soll auch durch Eigenleistungen abgedeckt werden“, weiß Ortschef Leeb.