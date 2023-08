St. Veit an der Gölsen: Mehr Platz für Busbuchten

Aktuell laufen gerade Bauarbeiten im Bereich des St. Veiter Hauptplatzes. Der Grund: ein vorgeschriebener Ausbau der Busbuchten.

„Die VOR überprüft sämtliche Bushaltestellen, bei unseren am Hauptplatz wurde festgestellt, dass diese keine notwendigen Aufstandsflächen aufweisen. Das muss jetzt umgesetzt werden“, begründet dies Bürgermeister Bundesrat Christian Fischer. So wird die Bushaltestelle am Hauptplatz für den Buskurs Richtung Traisen rund 50 Meter in Richtung Hainfeld zur Brückenwaage verlegt. „Andernfalls wären sonst am Hauptplatz vor dem Gemeindeamt sämtliche Parkplätze verloren gegangen, denn so eine Busbucht muss rund elf bis zwölf Meter aufweisen“, führt Fischer weiter aus.

Die Bushaltestelle in Richtung Hainfeld bleibt an ihrer Stelle, doch auch sie erhält eine Aufstandsfläche. „Hier werden rund zwei bis drei Parkplätze wegfallen, aber das ist leider notwendig“, sagt Fischer. Und er hebt hervor, dass es hier keine weitere Versiegelung geben wird, im Gegenteil – eine Entsiegelung, denn zwischen Aufstandsfläche und Kirche sollen Bäume gepflanzt und eine Grünfläche angelegt werden; auch Sitzgelegenheiten soll es geben. Rund 35.000 Euro brutto sind vorgesehen, aufgrund der Dringlichkeit wurde dieses Vorhaben im Bauausschuss einstimmig zur Beschlussfassung für den nächsten Gemeinderat empfohlen. Aufgrund der geplanten Entsiegelungsmaßnahmen soll auf eine Förderung der Energie- und Umweltagentur (EnU) zurückgegriffen werden. Ortschef Christian Fischer bittet die Bürger jedenfalls um Verständnis für die laufenden Bauarbeiten. Diese seien notwendig, andernfalls würde der Bus am Hauptplatz nicht mehr stehen bleiben.