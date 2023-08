Ideen für Traisentalbahn

Der Bahnhof Traisen-Scheibmühl – Knotenpunkt für die Züge von Schrambach und Hainfeld in die Landeshauptstadt oder retour.

Viele Pendler steigen hier ein oder aus, viele verzichten aber auch darauf und fahren mit dem Auto, weil es an Parkplätzen mangelt. Die Beschwerden der Pendler darüber häufen sich (Die NÖN berichtete), auch dass es noch keinen Halbstunden-Takt nach Hainfeld gibt.

„Das ist in Zeiten wie diesen, wo man von Öffi-Attraktivierung und Klimaschutz spricht, inakzeptabel – einfach ein No-Go für Pendler“, findet SPÖ-Bundesrat Christian Fischer. Gerade mal knapp über zehn Parkplätze seien vorhanden, der Rest Holzlagerplatz.

Um den Halbstunden-Takt nach Hainfeld gewährleisten zu können, bedarf es im Gölsental einer Ausweiche, damit die Züge einander passieren können. Geplant ist diese aktuell in Rohrbach-Bernreit. Die SPÖ mit Bundesrat und St. Veiter Bürgermeister Christian Fischer und Traisens Bürgermeister Herbert Thumpser wartet jetzt mit einem Vorschlag auf. „Die Gemeinde St. Veit könnte ein Areal nahe des örtlichen Bahnhofs für die Ausweiche der ÖBB zur Verfügung stellen. Dann könnte man den Holzlagerplatz von Traisen nach Rohrbach-Bernreit verlagern, dort wo aktuell die Ausweiche geplant ist“, informiert Fischer. Für Traisen wäre es dann möglich, ein geeignetes Park- & Ride-Konzept mit einem entsprechenden Emissionschutz für die angrenzenden Anrainer umzusetzen. Fischer hat den Kontakt zur ÖBB gesucht. Diese sei „gesprächsbereit“. Sollte es keine Attraktivierung geben, zieht er einen Entschließungsantrag im Bundesrat in Erwägung. „Die vorgesehenen Maßnahmen – Elektrifizierung und Halbstunden-Takt nach Hainfeld – wurden zwischen dem Land NÖ, dem damaligen Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko und den ÖBB im Interesse der Pendler vereinbart“, erinnert indes ÖVP-Bundesrätin Sandra Böhmwalder und betont: „Wichtig ist, dass jetzt alle zuständigen Stellen rasch handeln, damit keine Zeit verloren geht. Klar ist: Traisen ist und bleibt der Knotenpunkt.“

Abstruse Vorschläge der SPÖ Karl Bader, Bürgermeister von Rohrbach

Nicht mit der Idee der SPÖ anfreunden, kann sich der Rohrbacher Bürgermeister Karl Bader „Die Repräsentanten der SPÖ sollten sich überlegen, was sie wollen. Deren abstruse Vorschläge führen lediglich zur weiteren Verzögerung des Projekts und dann wird wieder gejammert von der SPÖ. Wir könnten in dieser Angelegenheit viel weiter sein, wenn in Traisen nicht ständig blockiert würde!“

Dass Öffis im Bezirk attraktiver werden müssen, findet FPÖ-Bezirksparteiobmann Arno Schönthaler: „Dazu gehört der Halb-Stunden-Takt auf der Strecke nach St. Pölten genauso wie ein ausreichendes Park- & Ride-Angebot, das in Scheibmühl nicht vorhanden ist. Man muss sich daher genau anschauen, inwiefern der Holzlagerplatz hiefür genutzt werden kann.“ Gleichzeitig sei es wichtig, Pendler, die auf ihr Auto angewiesen sind, zu entlasten. Schönthaler: „Der schnellstmögliche Bau der S 34, den die grüne Verkehrsministerin Gewessler blockiert, ist unabdingbar.“ Und was sagt die ÖBB zum Vorschlag?

„Die Schaffung eines durchgängigen Taktfahrplanes im Stunden- bzw. in den Hauptverkehrszeiten im HalbstundenTakt zwischen St. Pölten Hauptbahnhof und Hainfeld bzw. Schrambach kann erst nach Durchführung der Attraktivierungs- und Elektrifizierungsarbeiten erfolgen, da hierzu neben den erforderlichen Kreuzungsbahnhöfen auch neue Stellwerke benötigt werden“, so Sprecher Christopher Seif. Eine Verlegung der Kreuzungsbahnhöfe sei nicht möglich, da sonst die geplante Taktverdichtung nicht umsetzbar ist. Für die Parkplatzsituation am Bahnhof Traisen sei man um eine „attraktive Lösung bemüht.“