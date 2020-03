Pfarre und Stift Lilienfeld reagieren auf die Coronavirus-Gefahr. In der Krankenhauskapelle werden bis mindestens 5. April keine Messen gelesen. „Weil das Krankenhaus ein besonders sensibler Bereich ist“, wie Abt Pius Maurer informiert. In diesem Zeitraum werden sämtliche Sonntagsmessen in der Stiftsbasilika gefeiert. „Die Stiftsbasilika hat den Vorteil, dass die Teilnehmer nicht so eng beisammen sitzen müssen“, kennt Pius Maurer den Vorteil.

Sofern keine weitere Verschärfung der Situation eintritt, sieht der Abt die Abhaltung der regulären Gottesdienste in Lilienfeld nicht gefährdet. Denn: Außer bei außerordentlichen Anlässen würden nie mehr als 100 Teilnehmer zusammenkommen, weiß Pius Maurer. Im Detail die Regelung, die von 14. März bis mindestens 5. April in der Pfarre Lilienfeld gilt:

Die Vorabendmesse (18.30 Uhr) im Kapitelsaal wird in die Stiftsbasilika verlegt.

Die Vormittagsmesse am Sonntag (9.30 Uhr) im Kapitelsaal wird in die Stiftsbasilika verlegt.

Die Donnerstags-Messe (19 Uhr) in der Krankenhauskapelle entfällt. Die Sonntags-Abendmesse (19 Uhr) in der Krankenhauskapelle wird in die Stiftsbasilika verlegt.

Die Wochentags-Messen im Kapitelsaal bleiben so wie bisher.

Außerdem gelten auch in der Pfarre Lilienfeld alle Anordnungen der Diözese St. Pölten zur Eindämmung des Coronavirus.