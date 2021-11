Abenteuerlust seit Jahrzehnten: Hainfelder ist Ägypten-Experte

Abenteuerbücher und Geschichten von Forschern: So fing alles an. Der Hainfelder Walter Strebinger, Exekutivbeamter in Ruhe, hegte schon immer eine Leidenschaft für die große, weite Welt. In seiner Jugendzeit beschränkte sich diese jedoch auf seine Gedankenreisen beim Lesen von Büchern aus der Stadtbücherei. Ägypten mit seinen imposanten Monumenten und seiner beeindruckenden Geschichte rund um die Pharaonen-Dynastie faszinierten ihn dabei besonders.

Doch erst im Alter von 37 Jahren, 1987, erfüllte er sich seinen großen Wunsch, Ägypten selbst zu bereisen. „Von Kairo ausgehend, unternahm ich mit meinem Polizeikollegen Johann Baumschlager meine erste Zugreise durch Ägypten. Damals wusste ich, das wird nicht meine letzte sein“, erzählt er.

Wir hörten Schüsse und sahen, wie Autos angezündet wurden.“ Walter Strebinger, Ägypten-Experte

Vor allem die Geschichte und Archäologie von Ägypten, die Pyramiden und Tempelanlagen hatten es ihm seither angetan. Er bereiste den gesamten Mittelmeerraum, Tunesien und Jordanien. „Bislang 61 Flugreisen in den letzten Jahrzehnten“, berichtet er. Auch wenn es ihn immer wieder in Krisen gebeutelte Länder zog, betont er: „Angst hatte ich nie.“ Als er 2011 unerwartet mitten in die Revolution beim „arabischen Frühling“ kam, durfte er nicht vom Schiff. „Wir hörten aber Schüsse und sahen, wie Autos angezündet wurden“, weiß er noch. Die Aufstände hätten sich jedoch nie gegen Touristen gerichtet.

Dem Vortrag von Ägypten-Kenner Walter Strebinger (2. v. l.) lauschten Gemeinderätin Veronika Wochner, Gemeinderätin Lydia Pitterle, Gemeinderat Willi Pitterle, Kulturstadträtin Anita Zehetmayer, Bürgermeister Albert Pitterle, Gemeinderätin Isabell Stella-Edelbauer und Gemeinderat Franz Mühlbauer (v. l.). Doris Auer

Aufpassen muss man in Ägypten aber dennoch. „Dort, wo Touristen sind, gibt es auch Diebe“, warnt er. Oft versuchten diese, mit einer Papyrusrolle in der Hand, Touristen zu stoßen und so die Geldbörse unbemerkt zu klauen, auch die Bauchtausche von Strebinger. Doch darin war kein Geld verwahrt. Im Laufe der Jahre hat er einen guten Kontakt zu bestimmten Taxifahrern aufgebaut, die ihn sicher von einem Ort zum anderen kutschieren. Das sei ein großer Vorteil. Fürchten müsse man sich in Ägypten derzeit nicht. Für Frauen sei es trotzdem zu empfehlen, in Begleitung unterwegs zu sein. Was ihm an Ägypten gefällt, ist „die Freundlichkeit der Menschen“.

Doch nicht alles sagt Strebinger zu, so wie der noch immer fehlende Tierschutz: „Krokodilzuchten besuche ich nicht und ich nehme an keinen Esel-Karawanen für Touristen teil.“ Als Geheimtipp empfiehlt er das Simion-Kloster. Zu seiner liebsten Reise zählt die Nil-Kreuzfahrt. Er hofft, 2022 wieder eine für Interessierte organisieren zu können.