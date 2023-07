Vortrag in St. Veit: Von Bescheidenheit, Dankbarkeit und Ehrfurcht

Sauberes Trinkwasser, ausreichend Essen auf dem Teller, die Möglichkeit, eine Schule zu besuchen. Diese Dinge mögen für die meisten von uns selbstverständlich sein. Österreich ist in dieser Hinsicht ein sehr privilegiertes Land. Doch blickt man in andere Ecken der Welt, so wird man mit einer Wahrheit konfrontiert, die einen anderen Ton anstimmt.

Die 57- jährige Karina Beneder will als Franziskanerin noch mehr bei den Armen sein. „Ich lebe in den Anden auf 4.200 Metern Höhe sehr einfach. Ich besuche die Menschen in den Dörfern und mache Umweltprojekte zum Thema Müll, Wasser oder Ökosysteme. Aber auch Sakramentenvorbereitung für Taufe, Eucharistie, Firmung für Erwachsene und Kinder“, erzählt die gebürtige Kollmitzbergerin, die kürzlich in St. Veit einen Vortrag über ihre Arbeit in Peru gehalten hat. Beneder arbeitete in Zwettl als Lehrerin, doch mittlerweile ist sie Franziskanerin in Peru.

„Teilweise bin ich auch im Norden, bei Piura, wo wir eine Schule mit der Fastenaktion der Diözese St. Pölten und „WIR WOLLEN HELFEN ZWETTL“ auf einer ehemaligen Müllhalde aufgebaut haben“, konstatiert Beneder und ergänzt: „22 Klassen sind fertig. Die Schule ist eine ökologische Schule. Sie ist der einzige Ort in Peru, wo man Wasser aus der Leitung trinken kann.“

Die ökologische Schule wird von rund 600 Kindern besucht. Viele davon besitzen eine Patenschaft aus Österreich. Mit nur 50 Euro hat ein Kind die Möglichkeit, jene Schule zu besuchen. „Ein Patenkind hat sogar den internationalen Mathematik-Wettbewerb gewonnen. Wir sind sehr stolz auf die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrerinnen und Lehrer“, zeigt sich Beneder freudig und erzählt, dass auch in den Ferien fleißig gewerkt wird. Es werden Wände gestrichen, der Garten wird gepflegt, den Kindern wird Nachhilfe geboten und vieles mehr.

Ich bin dankbar, wenn ich Wasser zur Verfügung habe. Karina Beneder, Franziskanerin in Peru

Das Wasser kommt in Peru nicht selbstverständlich gefiltert und sauber aus einer Leitung, wie dies in Österreich der Fall ist. Beneder erzählt, dass es auch nicht so einfach beschafft werden kann. „Ich bin dankbar, wenn ich Wasser zur Verfügung habe, weil die Menschen in den Anden zum Fluss gehen müssen, um sich Wasser zu holen und es gibt keine sanitären Einrichtungen“, erklärt die Ordensfrau und fährt weiter fort: „Ich habe sehr viel Respekt vor der Lebensweise der Menschen. Mir ist in meinem ,Heimaturlaub' der Unterschied wieder bewusst geworden, dass die Menschen in Österreich Wasser zur Verfügung haben, Strom in den Häusern besitzen und auch ein Arztbesuch möglich ist. Das sind alles Selbstverständlichkeiten, über die wir nicht nachdenken.“

Beneder ist über jegliche Unterstützung sehr dankbar. Möglich ist dies über die Organisation„WIR WOLLEN HELFEN ZWETTL“ an AT54 3299 0000 0006 2158. Nähere Informationen gibt es auch online unter www.wir-wollen-helfen-zwettl.at.