Demenz im Fokus

Bei Demenz handelt es sich um eine Diagnose, die viele Fragen aufwirft. Doch wann ist die Vergesslichkeit wirklich eine Krankheit und was ist dann zu tun?

Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, lädt das Demenz-Service NÖ herzlich am Samstag, 29. September, zur Informationsveranstaltung „Demenz erkennen-verstehen-handeln“ in die Räumlichkeiten der Rot-Kreuz-Bezirksstelle Lilienfeld – St. Aegyd, Liese Prokop Straße 8 in Lilienfeld ein. Saaleinlass ist ab 17.30 Uhr. der Beginn um 18 Uhr.

Die Veranstaltung bietet die Möglichkeit, mehr über Demenz zu erfahren und die eigene Wahrnehmung und Kenntnisse über diese Krankheit zu erweitern. Renate Spadinger, eine renommierte Expertin auf dem Gebiet der Demenzerkrankung, wird durch den Abend führen und wichtige Informationen sowie praktische Tipps mit den Anwesenden teilen.

Der Informationsabend ist kostenlos und richtet sich an alle Personen, die ihr Wissen rund um das Thema Demenz erweitern möchten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.