P. Dr. Pius Maurer wurde 1971 in Eggenburg geboren. Er wuchs in Unterdürnbach (Gemeinde Maissau, Bezirk Hollabrunn) auf und maturierte am Aufbaugymnasium Hollabrunn. Am 19. August 1989 trat er in das Zisterzienserstift Lilienfeld ein, wo er am 19. August 1990 die Profess ablegte. Er absolvierte sein Philosophie- und Theologiestudium in Heiligenkreuz, Jerusalem und Rom (S. Anselmo). Am 22. Juni 1996 empfing er im Wiener Stephansdom die Priesterweihe.

Von 1998 bis 2012 war er Stiftskaplan in Lilienfeld. Seit 1998 ist er Novizenmeister des Stiftes Lilienfeld, seit 2005 ist er Prior des Stiftes Lilienfeld und Hochschulprofessor für Liturgiewissenschaft an der Philosophisch-Theologischen Hochschule St. Pölten. Seit 2011 ist er Excurrendo-Provisor von Traisen, seit 2012 ist er Pfarrer von Lilienfeld. Als Ordenshistoriker veröffentlichte er mehrmals Biographien über bedeutende Persönlichkeiten des Zisterzienserordens. Er ist gerne Seelsorger und schätzt sehr die Natur.

Weitere Informationen: http://www.zisterzienserlexikon.de/wiki/Maurer,_Pius