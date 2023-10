Neuer Vorstand für die Landjugend St. Aegyd-Hohenberg

Im „Rasthaus zum Fritz“ ging am Samstag die Generalversammlung der Landjugend St. Aegyd/Hohenberg über die Bühne. Schwerpunkt der Sitzung: die Neuwahlen des Vorstands. Als Leiter wurden der 19-jährige Thomas Hochfilzer und die 17-jährige Theresa Eder gewählt. Motiviert planten sie sogleich mit ihrem Team Events.

„Wir setzen auf gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde und den örtlichen Vereinen“, betont dabei das neue Leiter-Duo. So stehen das Mitwirken am Heubodentanzl des Bauernbundes, eine Nikolausaktion im Dezember, eine Silvesterparty, der Besuch von Workshops im Bezirk, das Aufstellen des Maibaumes sowie ein gemeinsamer Ausflug am Programm.