SPÖ-Ideen für mehr Lebensqualität im Bezirk Lilienfeld

Im Bezirk Lilienfeld gibt es noch so einiges zu tun, um die Lebensqualität zu steigern und Abwanderung zu verhindern. Davon sind St. Veits Bürgermeister SPÖ-Bezirksvorsitzender Christian Fischer, SPÖ-Spitzenkandidat, und Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl, Landesparteivorsitzender der SPÖ Niederösterreich, überzeugt.

Sie stellten im Rahmen einer Pressekonferenz im Gasthof Bekier in Wiesenfeld ihre Ideen zur Verbesserung vor. Es gelte, das Wohn- und Arbeitsumfeld attraktiver zu gestalten, gerade jetzt in Zeiten der Teuerung und Energiekrise.

Eine Voraussetzung dafür sei der Ausbau des öffentlichen Verkehrsnetzes . Der Zugverkehr ins Traisen- und Gölsental lasse noch immer klar zu wünschen übrig. „Manche Kinder müssen mehrmals umsteigen, wenn sie eine höher bildende Schule in St. Pölten besuchen“, nennt Fischer als Beispiel.

Es brauche eine Öffnung der Strecke zwischen Schrambach und Freiland für den Personenverkehr. Derzeit verkehren hier nur Güterzüge. „Das würde optimale Voraussetzungen für die Anbindung ans Schienennetz mittels S-Bussen als Zubringer aus Türnitz bzw. St. Aegyd schaffen“, so der Bezirksvorsitzende.

„In Schwarzenbach gleicht der ‚Datenhighway‘ auch eher einem Fahrradweg.“ Christian Fischer SPÖ-Bezirksvorsitzender

Auch digitale Netzabdeckung und der Mobilfunk seien, so Fischer, noch in einigen Teilen des Bezirks mehr schlecht als recht. Als konkretes Beispiel führt er die St. Veiter Katastralgemeinde Schwarzenbach an. „Hier gibt es kaum Mobilfunkempfang und der ‚Datenhighway‘ gleicht auch eher einem Fahrradweg.“

Sorgen bereitet ihm ebenso das Wirtesterben und das Schließen kleinerer Betriebe im Bezirk. So gäbe es bezirksweit keinen einzigen Fleischer mehr. Klein- und Mittelbetriebe (KMU) aber auch die großen Industriebetriebe bräuchten daher Unterstützung, vorausgesetzt sie belassen ihre Arbeitsplätze in der Region.

Erst vor wenigen Wochen (Die NÖN berichtete) hat Fischer es zum Thema gemacht und jetzt erneut: „Es gibt seit Jahren keinen Kinderarzt im Bezirk. Auf einen Allgemeinmediziner mit Kassenvertrag kommen 1.411, auf eine Frauenärztin mit Kassenvertrag 12.774 Patientinnen und auf einen Facharzt für Lungenheilkunde sogar 25.402 Patienten“, zählt er als Beispiele auf.

Schnabl erinnert an Maßnahmen für mehr Lebensqualität für Familien, so an das SPÖ-Kinderprogramm „Ganztägig, ganzjährig und gratis“. In Kürze wird die Landespartei noch ein ,WohnPROgramm‘ präsentieren.

