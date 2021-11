Lilienfelder Bezirkswehren in Hirschwang: „Einsatz bis an die Grenzen“

„Dieser Einsatz ist nicht nur schwierig. Er ist gefährlich und verdammt Kräfte raubend!“ Feuerwehrmann Rene Silhavy bringt es auf den Punkt. So einen Waldbrand wie jener, der seit letzter Woche bei Hirschwang im Bezirk Neunkirchen wütete, stellte die Einsätzkräfte vor nicht alltägliche Herausforderungen.

„Das Feuer wurde vom Wind plötzlich angefacht. Wir mussten rasch den Rückzug antreten.“Rene Silhavy

Unermüdlich kämpften Feuerwehren, Polizei und Bundesheer, sogar mit internationaler Unterstützung, gegen die Feuersbrunst im Raxgebiet. Die extreme Trockenheit, gepaart mit immer wieder aufkeimendem Wind, erschwerte die Arbeiten immens. Der Katastrophenhilfsdienstzug Lilienfeld war dabei einer äußerst brenzligen Situation ausgesetzt.

Rene Silhavy ist stolz auf die Kameradschaft in seiner Mannschaft. FF

„Das Feuer wurde vom Wind plötzlich angefacht. Wir mussten rasch den Rückzug antreten, ansonsten hätten uns die Flammen den Weg abgeschnitten“, schildert Silhavy, der als Zugskommandant der Relaisleitung im Einsatz stand. Aufgeben war aber kein Thema. „Jeder war bereit, von dort aus nochmals einen Angriff gegen das Feuer durchzuführen“, sagt Silhavy. Mit ihm im Katastropheneinsatz waren zudem Kameraden der FF Wienerbruck und Wiesenfeld.

Mit nur elf Mann gelang es ihnen, das Feuer in diesem Bereich nach Osten einzudämmen, bis sich Unterstützung der Feuerwehr Hofstetten einstellte. Erst nach sechs Stunden kamen die Floriani zur Ruhe; weitere 60 Kameraden rückten an. Bei diesem Einsatz, betont Silhavy, hätte sich gezeigt, „was Zusammenhalt und Vertrauen in der Mannschaft bedeutet; und vor allem die Wichtigkeit der Übungen.“

Feuerwehrpressesprecher Christian Teis war ebenso vor Ort. „Es gingen alle an ihre absoluten Grenzen. Das Gelände ist extrem steil. Das Feuer breitete sich rasch aus. Immer wieder sah man neue Glutnester auffachen“, schildert er. Dieser Einsatz, so Teis, „führte vor Augen, wie sinnvoll die Einführung der Waldbrandbekämpfungsteams war.“ Ebenso im Einsatz standen Bergretter aus dem Bezirk.

Bis Montag waren seit Mittwoch 210 Mitglieder aus 21 Feuerwehren des Bezirkes im Einsatz. Es wird davon ausgegangen, dass der Brand bei einem Lagerfeuerplatz ausgebrochen ist.

