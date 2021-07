Beim Gewitter, das in der Nacht auf Freitag über den Bezirk zog, schlug ein Blitz in die Wurzeln eines Baums ein und löste einen Brand des Unterholzes in extrem unwegsamem Gelände aus.

Der Waldbesitzer, der am Fuße des Berges gegenüber der Brandstelle wohnt, entdeckte eine "Dunstwolke" die über einem Baum zu stehen schien. Da das eher unüblich ist, schaute er nach, entdeckte dabei den Brand und alarmierte die Einsatzkräfte der Feuerwehren Türnitz, Lehenrotte und Freiland.

Da der Brandplatz wie bereits erwähnt in sehr unwegsamem Gelände lag, war es unmöglich Wasser aufzubringen. Deswegen drangen die Feuerwehrleute zu Fuß zum Einsatzort vor um den Waldboden manuell umzugraben.

Zur weiteren Kontrolle der Umgebung forderten die Florianis auch einen Polizeihubschrauber an, der mit einer Wärmebildkamera aus der Luft die Umgebung auf eventuelle Glutnester im Unterholz absuchte. Zum Glück fand man keine weiteren Brandstellen.

Da der Brand rasch entdeckt worden war und nach dem Gewitter Windstille herrschte, konnte sich das Feuer glücklicherweise nicht weiter ausbreiten und beschränkte sich auf etwa 20m² rund um den Baum.

Gegen Mitternacht war der Einsatz bereits wieder beendet.