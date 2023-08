Floriani des Bezirks Lilienfeld trainierten in Frankreich

Eine spezielle Weiterbildung absolvierte der Waldbrandbekämpfungs-Sonderdienst des niederösterreichischen Landesfeuerwehrverbandes. Rund vier Wochen dauerte die Ausbildungsform. Vonstatten ging diese auf Korsika in Frankreich, während die Kommunikation mittels Dolmetscher einigermaßen verständlich verlief. Im Rahmen eines EU-Projektes nahmen neben Niederösterreich auch andere ausländische Einheiten wie etwa aus Polen oder Belgien teil.

Waldbrände schon in Entstehungspase bekämpfen

Der Sonderdienst „Waldbrandbekämpfung“ entsandte in vier Turnussen zu je einer Woche zur sogenannten Prepositionierung. Das bedeutet, dass die Feuerwehreinheiten vorsorglich in waldbrandgefährdenden Gebieten auf Korsika stationiert werden, um Waldbrände bereits in der Entstehungsphase bekämpfen zu können.

„Nach der täglichen Standeskontrolle und einem zweistündigen Frühsport wurden verschiedene Löschpraktiken geübt und Feuerwachen besucht. Ziel war es, die verschiedenen Gerätschaften kennenzulernen. Großer Wert wurde dabei auf die Vermittlung von Taktik gelegt, die sich von jener in Österreich deutlich unterscheidet“, führt dazu Bezirks-FF-Sprecher Christian Teis aus.

Raimund Reichl aus Ramsau war - als Mitglied im Sonderdienst Waldbrand - im zweiten Turnus mit dabei. Hier galt es, auf Korsika Brände zu löschen und, wenn kein Einsatz notwendig war, sich praxisnah fortzubilden.

Während des dritten Turnus waren mehrere Superpuma-Hubschrauber und zwei Löschflugzeuge der Canadair auf Korsika stationiert, mit denen geübt wurde. Es mussten in den vier Wochen auch mehrere kleinere Waldbrände gelöscht werden.

Im vierten und letzten Turnus war Thomas Teis von der Freiwilligen Feuerwehr Lehenrotte vor Ort. Teis betreute als Mitglied des Sonderdienstes „Feuerwehrmedizinischer Dienst“ die Notfallsanitäter der niederösterreichischen Einheiten in medizinischen Hinsicht.

„Auch wenn sich die Arbeitsweise zu unserer unterscheidet, konnten wir doch sehr viele neue Ideen zu Brandbekämpfung mitnehmen“, sagt Christian Teis und betont, dass gerade für den Bezirk Lilienfeld, als waldreichster Bezirk Österreichs, dies ein gute Möglichkeit war, für den Ernstfall zu üben.