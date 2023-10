Aus 25 Metern Höhe abgeseilt: Feuerwehrübung in Türnitz

Gerade in Niederösterreichs waldreichstem Bezirk ist auch die Waldbrandgefahr besonders groß. Das gebirgige Gelände stellt für Einsatzkräfte eine weitere Herausforderung dar. Die Absturzgefahr ist bei Einsätzen allgegenwärtig. Aus diesem Grund hielt der Waldbrandzug West, mit 61 Mitgliedern und 22 Fahrzeugen aus sechs Bezirken, gemeinsam mit der Bergrettung, eine Übung ab. Diese fand in der Falkenschlucht am Gemeindegebiet von Türnitz statt.

Der Österreichische Bergrettungsdienst (ÖBRD) ist mit brandhemmender Ausstattung für Einsätze in Niederösterreich ausgestattet. Fünf hitzebeständige Seilsets liegen dafür in St. Pölten bereit. Damit konnte auch geübt werden. Der Aufbau einer Löschleitung in schwierigem Gelände, die Bekämpfung von Bodenfeuer mit den "Gorgui Tool" oder auch die Brandbekämpfung mit einem Löschrucksack standen weiters am Programm. Ebenso das Festigen des Wissens über den Gebrauch der Ausrüstung und der Erfahrungsaustausch über deren Verwendung.

Im Mittelpunkt stand aber das Zusammenspiel zwischen Feuerwehr und Bergrettung im unwegsamen Gelände. Die Bergrettung sicherte mit 15 Mitgliedern die Einsatzkräfte der Feuerwehr und seilte sie über eine rund 25 Meter hohe Felswand ab. Geleitet wurde diese erste Zugsübung des Waldbrandzuges West von Thomas Spitzer und Christoph Berger.