Waldfest: Ein Fixpunkt am Vollberg

Das legendäre Waldfest der Hainfelder Feuerwehr ist seit 90 Jahren ein Fixpunkt am Vollberg Festgelände. Unzählige Besucher strömten schon am Samstagnachmittag bei Traumwetter auf den Vollberg und genossen dort die einzigartige Atmosphäre mitten im Wald. Die intensiven Vorbereitungen durch die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr hatten sich gelohnt. 145 freiwillige Helfer verwöhnten die Gäste kulinarisch. Ein Kasperltheater und eine Zaubererin begeisterte am Nachmittag die jungen Besucher und die Stadtkapelle Hainfeld verwöhnte die Gäste mit Blasmusik vom Feinsten.

Am Abend spielten auf zwei Tanzböden die Party Krainer und High music auf. "Das Waldfest bildet einen wichtigen Punkt für die Finanzierung der Wehr, allfällige Erlöse werden in den Ankauf neuer Schutzausrüstungen, Fahrzeuge, Geräte und vieles mehr investiert", freuten sich Feuerwehrkommandant Anton Durst, Verwalter Andreas Frühwirth und Festorganisator Werner Reisinger über den erfolgreichen Abend und dankten den freiwilligen Helfern für den unermüdlichen Einsatz.