Wanderer verletzte sich

Freitag, 17 Uhr: Alarm bei der Bergrettungsortstelle Mitterbach - ein Alpinunfall!

Es war ein Missgeschick: Ein Wanderer befand sich gerade am Abstieg vom Ötscher, als er plötzlich ausrutschte. Der ungewollte Fehltritt hatte schmerzhafte Folgen für den 30-Jährigen. Er verletzte sich dabei am Knöchel so schwer, dass er seine Tour zu Fuß abbrechen musste. Daraufhin rückte die Bergrettung Mitterbach mit 14 Einsatzkräften aus. Diese versorgten den verletzten Wiener und trugen ihn mittels Gebirgstrage rund eine Stunde bergauf zur nächst gelegenen Forststraße. Im Bereich Erlaufboden übergaben sie den Patienten dem Lilienfelder Rettungswagen, der ihn ins Spital bracht. Gegen 20 Uhr war der Einsatz beendet.

