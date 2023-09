St. Aegyd ehrt die Gipfelstürmer

Der St. Aegyder Wanderpass lockte heuer schon zum dritten Mal Bergsteiger und Wanderer in die Natur hinaus. Unter dem Namen „Seven Specials“ gibt es eine ganz besondere Herausforderung: Die Teilnehmer müssen hierbei insgesamt sieben Gipfel und Almen besteigen, darunter den großen Göller, den Gippel, die Hofalm, die Plannerwarte, den Traisenberg, den Traisenbergsattel und den „Ellbogen“. Wer alle sieben Punkte bestiegen hat und die dortigen Stempel in seinen Wanderpass eingetragen hat, kann seinen Pass abgeben und hat die Chance auf tolle Sachpreise. Diese Tour wurde 2020 von Franz Stern ins Leben gerufen und soll Anreiz zu Bewegung in der freien Natur geben.

Für die ersten drei Absolventen gab es zusätzlich eine eigene Ehrung. Heuer zählten Ingrid Nutz, Viktoria Heinz, Sophie Fusko zu den Schnellsten. Franz Stern, der Initiator des Wanderpasses, lud die drei Teilnehmerinnen zu einem Gläschen Sekt ein und überreichte dabei die Preise. Alle anderen Teilnehmer können den ausgefüllten Wanderpass bis 7. Dezember 2023 am Gemeindeamt oder in den angeführten Hütten abgegeben bzw. an das Gemeindeamt mailen unter gemeindeamt@staegyd.at. Unter allen abgegebenen Wanderpässen werden wieder schöne Preise verlost.