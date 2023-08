Hainfelder Naturfreunde sind wieder unterwegs

Nach kurzer Sommerpause setzt der Wandertreff der Naturfreunde Hainfeld seine Aktivitäten unter dem Motto „aktiv und gemeinsam in Natur unterwegs“ diesen September wieder fort.

Am 7. und 21. September sowie am 5. und 19. Oktober finden jeweils um 14 Uhr ausgehend vom Hainfelder Hauptplatz gemeinsame Nachmittagswanderungen statt. Auch Tageswanderungen stehen auf dem Plan. Dies sollen jeweils am 9. September sowie am 7. Oktober stattfinden.

Doch dies ist noch lange nicht alles. Auch stimmungsvolle Vollmondwanderungen haben die Naturfreunde Hainfeld am Programm.

Die Begleiter Robert Binder, Rudi und Ingrid Sperl sowie Elisabeth Preus freuen sich über alle Interessierten. Die Anmeldungen für die gemeinsamen Wanderungen können telefonisch unter 0660 /6798870 ausgemacht werden. Eine Aufnahme in der WhatsApp-Wandergruppe für nähere Informationen sei außerdem ebenfalls möglich.