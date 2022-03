Hohenberger Isoplus bei Europas größtem Fernwärme-Projekt aktiv

Werbung

Mitte April startet für die Firma Isoplus ein Riesenprojekt: 30 Rohre auf fünf Waggons und ein Waggon mit zwölf Stück Bögen machen sich in einer ersten Tranche von Hohenberg auf in Richtung Niederlande.

Auch beim Transport klimafreundlich per Schiene

Das Auftragsvolumen für Isoplus beläuft sich auf 24 Millionen Euro. Innerhalb von zwei Jahren liefert der führende Anbieter von wärmeisolierten Rohrsystemen 34 Kilometer Rohrstrecke in den Dimensionen DN700 und DN900, 300 Bogenrohre und über 700 Bögen vom Technologiestandort Hohenberg aus in die Niederlande.

Isoplus spielt beim größten europäischen Fernwärmeprojekt „WarmtelinQ“, einer Fernwärmepipeline des niederländischen Energiekonzerns Gasunie, eine zentrale Rolle. Dabei wird Restwärme des Rotterdamer Hafens verwendet, um Haushalte in der Umkreisregion Zuid-Holland mit recycelter CO₂-armer Energie zu versorgen.

Beim Transport setzt das Unternehmen auf die ebenso CO₂-arme Schiene: Mit rund 300 Waggonladungen werden die Rohrsysteme mit der Bahn direkt vom Werksgelände in Hohenberg nach Rotterdam geliefert. Damit schone man „doppelt die Umwelt“ und versuche, „mit diesem Handeln auch Vorbild für andere Projekte und Unternehmen zu sein“, verlautet aus dem Betrieb.

Isoplus beschäftigt 220 Mitarbeiter in Hohenberg

Isoplus-Geschäftsführer Roland Hirner ist vom niederländischen Projekt vollends überzeugt: „Am Beispiel WarmtelinQ erkennt man den politischen Willen der niederländischen Regierung, den Green Deal durchzuziehen. Der Investor in dieses umweltfreundliche Fernwärmeprojekt ist Gasunie, der größte niederländische Gasversorger, der aufgrund der politischen Rahmenbedingungen sein Geschäftsmodell ändert. Und das ist in diesem Fall mehr als nur Greenwashing.“

Isoplus beschäftigt in Hohenberg 220 Personen. Aktuell werden an die zehn Mitarbeiter in den verschiedensten Bereichen gesucht.

