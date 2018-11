Eine äußerst brenzlige Situation im Sommer: In der Issenheimsiedlung wäre fast ein Kleinkind von einem Auto niedergestoßen worden, weil ein Lenker viel zu schnell unterwegs war. Unmut und Besorgnis einiger Anrainer veranlassten daraufhin den hier wohnenden FP-Gemeinderat Peter Terzer, selbst Vater zweier Töchter, zum Handeln. Er brachte im letzten Gemeinderat einen Dringlichkeitsantrag zum Umsetzen von Maßnahmen für mehr Sicherheit in diesem Wohnbereich ein — und er fand in der Mehrheitspartei SP und in der VP umgehend Zustimmung. „Das Wohl und die Sicherheit der Kinder stehen an erster Stelle“, betont SP-Bürgermeister Albert Pitterle.

Daher wurden vier neue Warnschilder, je zwei in jeder der beiden Siedlungsstraßen, angebracht. So sollen nun Kfz-Lenker animiert werden, hier vom Gas zu gehen. Terzer freut sich über die rasche Umsetzung seines Antrags und stellt fest: „Es geht hier um das Kindeswohl, nicht um Parteipolitik.“