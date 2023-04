Kaum Empfang in Schwarzenbach an der Gölsen

Handytelefonieren in Schwarzenbach ist fast nicht möglich. Es gibt kaum Empfang. Für ein besseres Netz setzt sich Bürgermeister Christian Fischer erneut ein, denn der Kampf darum dauert schon länger.

„Obwohl es in der Ortschaft rund 15 neue Liegenschaften mit zahlreichen Kindern gibt, scheint kein Netzbetreiber Interesse einer Grundversorgung des Ortsteiles zu haben“, grollt daher Gemeindechef Fischer. Ende 2021 schien Bewegung in die Angelegenheit zu kommen. Der Betreiber Magenta reichte ein Bauvorhaben für die Errichtung von zwei Sendemasten in Kerschenbach und Schwarzenbach ein.

Das schwarze Loch

„Baubewilligungen wurden erteilt. Es geschah jedoch nichts“, ist Fischer verärgert. Auf Nachfrage im Sommer 2022 der Marktgemeinde St. Veit beim Errichter der Sendemasten hieß es, „dass noch Rahmenverträge mit der EVN ausverhandelt und dann abgeschlossen werden müssten“, erinnert sich der Ortschef. Die Marktgemeinde hat seit Sommer 2022 in zahlreichen Telefonaten versucht, Klarheit darüber zu bekommen, wann nun endlich mit dem Bau begonnen wird, damit endlich eine Grundversorgung zustande kommen kann. „In einem der letzten Gespräche mit der Netz Niederösterreich stellte sich heraus, dass die unterschriftsreifen Verträge angeblich seit vorigem August bei Magenta liegen und es bis zum heutigen Tag noch immer zu keiner Einigung hinsichtlich der Rahmenverträge gekommen ist“, erzählt Christian Fischer.

Ein Betroffener ist Landwirt Gerhard Zöchling aus Schwarzenbach. Er besitzt eine große moderne Landwirtschaft mit Rinderhaltung. Er klagt über die schlechte Internetverbindung bei ihm zuhause, da dies immer wieder zu Problemen mit der Melkmaschine führt. „Wenn irgendetwas beim Melken nicht stimmt, bekomme ich im Normalfall eine Benachrichtigung von der Melkmaschine. Aufgrund der schlechten Internetverbindung funktioniert das aber nicht immer“, klagt der Landwirt.

Verhandlungen wegen Mastenbau laufen

Mobilfunkbetreiber können grundsätzlich auf Stromleitungsmasten Mobilfunkanlagen errichten. Für die Installation gibt es aber eben genaue rechtliche und technische Rahmenbedingungen. „Die teils 15 bis 20 Jahre alten Rahmenverträge wurden 2021 und 2022 von uns überarbeitet und den Mobilfunkbetreibern A1, Magenta und OneTower im August 2022, im Wesentlichen unterschriftsreif, übermittelt. Seit November 2022 gibt es intensivere Gespräche mit den Mobilfunkbetreibern, diese kommen voran, unterschieben haben sie aber noch nicht“, heißt es seitens Netz NÖ auf NÖN-Anfrage.

Für neue oder auch abzuändernde Standorte seien „entsprechende Verträge und technische Unterlagen wie Rahmenvereinbarung, Einzelnutzungsvertrag, Baufreigabe und dergleichen zwischen den Mobilfunkbetreibern und Netz NÖ notwendig.“ Die Netz NÖ sieht sich in diesem Bereich „als Ermöglicher und hofft, dass die offenen Punkte rasch geklärt werden können.“

Magenta verhandelt noch mit Grundeigentümer

Die NÖN hat sich auch bei Magenta erkundigt, wie denn der aktuelle Stand der Dinge sei. Pressesprecher Christian Traunwieser bestätigt, dass in Schwarzenbach der Bau eines neuen 5G-Mobilfunkmastens sowie die Erweiterung des bestehenden 4G-Standortes auf die 5G-Technologie geplant sei.

„Derzeit stecken wir noch in Verhandlungen mit einem Grundstückseigentümer, weshalb der Startschuss für den Ausbau noch nicht gefallen ist. Wir sind aber bemüht, so schnell wie möglich eine Lösung im Sinne der Bevölkerung in Schwarzenbach zu erzielen“. sagt Traunwieser.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.