Trockenheit schafft Probleme im Bezirk Lilienfeld

Werbung

Die hohe Waldbrandgefahr aufgrund der Trockenheit, die (wie berichtet) erst vor wenigen Tagen in Ramsau zu einem Feuer im Forst geführt hat, bestätigt Bezirkshauptmann Franz Kemetmüller. Seit 18. März ist die Waldbrandverordnung im Bezirk in Kraft. Damit ist Rauchen und jegliches Entzünden von Feuer im Wald und in Waldnähe untersagt.

Verstöße werden mit Verwaltungsstrafen bis zu 7.270 Euro oder vier Wochen Freiheitsstrafe geahndet. „Es wird immer früher, im März war die Waldbrandverordnung noch nie erforderlich“, bestätigt Kemetmüller.

Regen würde den ersten Schnitt retten

Klaus Kratzer, der Forstdirektor des Stiftes Lilienfeld, erzählt: „Mit der Trockenheit in Zusammenhang stehende Waldbrände, wie wir sie früher nur aus südlichen Ländern kannten, werden immer mehr auch bei uns in Österreich ein Thema. Ich bin jetzt etwa 25 Jahre beim Stift Lilienfeld und kann mich an zwei Waldbrände erinnern, die wir in Revieren des Stiftes hatten. Bei beiden war es eine ,menschliche‘ Ursache, die zu diesen Bränden geführt hat, und beide konnten relativ rasch mittels Feuerwehreinsatz unter Kontrolle gebracht werden.“

Der Waldboden sei aber bei keinem dieser Vorfälle so trocken gewesen, wie in den letzten Jahren. Die Waldbrandverordnung der Bezirkshauptmannschaft sei deshalb sehr wichtig und sollte die Waldeigentümer, aber auch die erholungssuchende Bevölkerung auf die Gefahr hinweisen.

„Als Forstbetrieb können wir nur unsere Arbeiter und Unternehmer unterweisen und zur Vorsicht mahnen. Auf die zahlreichen Besucher haben wir nur wenig Einflussmöglichkeit“, stellt Kratzer fest. Und: „Eine Waldbrandversicherung ist vorhanden, kann aber bestenfalls etwas beruhigend wirken. Als Prävention und besonders wichtig sehen wir, im Zusammenhang mit Waldbränden, aber auch die gute Erschließung durch Forststraßen, die es erst ermöglicht, relativ rasch und nahe an Brandstellen zu kommen.“

Man müsse immer auf der Hut sein und regelmäßige Kontrollen durchführen, Revierleiter sollten zudem nahezu täglich in den Wäldern unterwegs sein, um rasch reagieren zu können

Die Trockenheit bereitet auch in der Landwirtschaft große Sorgen: „Die Auswirkungen des Klimawandels bekommen wir jetzt Jahr für Jahr deutlicher zu spüren. Aufgrund des schneearmen Winters fehlt die Winterfeuchtigkeit. Der extrem trockene Februar und März machen uns im Grünland und in der Forstwirtschaft sehr zu schaffen. Im Grünland ist gerade der erste Schnitt besonders wichtig, da dies ein energie- und eiweißreiches Futter und die Basis für unsere Produktion ist“, informiert Bezirksbauernkammer-Obmann Rudolf Buchner.

Regen wäre jetzt notwendig, um diesen Schnitt zu retten. „Damit auch die Versorgungssicherheit mit hochwertigen regionalen Lebensmitteln im eigenen Land gewährleistet ist“, so Buchner.

Klimawandel ist augenscheinlich

Bezirksbauernkammer-Obmann Rudolf Buchner mit Sohn Mathias auf der staubtrockenen Wiese. Foto: privat

Für den Wald wäre ausreichender Niederschlag jetzt im Frühjahr besonders wichtig, nicht nur wegen der Waldbrandgefahr, auch um die Vermehrung der Borkenkäferpopulation zu bremsen, schlägt Rudolf Buchner in die selbe Kerbe wie Forstdirektor Kratzer: „Für jeden Waldbauern, aber auch für alle Forstbetriebe, so auch jenen des Stiftes Lilienfeld, ist der Klimawandel eine besondere Herausforderung. Der Anstieg der Jahresdurchschnittstemperatur oder die Abnahme der durchschnittlichen Jahresniederschlagsmenge sind sicher auch im Bezirk Lilienfeld messbar. Was unseren Bäumen aber besonders zu schaffen macht, sind diese extremen Wettererscheinungen.“

Heute beobachte man, selbst in den höher gelegenen Revieren wie etwa am Ötscher, Wetterphasen mit zwei bis drei Wochen ohne Niederschläge und Temperaturen um die 30 Grad. „Derartige Wetterextreme sind unsere Baumbestände nicht gewohnt. Sie stehen unter einem permanenten Stress und sind dadurch anfällig für Krankheiten und Schädlinge. Die menschengemachte Klimaänderung schreitet so rasch voran, dass unsere Bäume keinerlei Chancen haben, sich anzupassen“, weiß Kratzer.

Landwirt Franz Vonwald aus St. Veit hat 70 Hektar Wald. „Die nächsten 14 Tage sollte es regnen, denn durch die Trockenheit wird die Schädlingsvermehrung im Wald begünstigt“, gibt auch er zu bedenken. Die Wintergerste hat er im Herbst angebaut. „Der Bestand ist noch gut“, findet er. Beim Gras könne man jetzt noch nichts über die Entwicklung sagen, ebenso beim Mais – letzterer wird erst im Mai angebaut.

„Durch die Trockenheit wird die Schädlingsvermehrung im Wald begünstigt.“ Franz Vonwald Landwirt, St. Veit

„Bis dato gibt es noch keine Probleme mit der Wasserversorgung. Die Feuerwehr musste auch noch keine Landwirte mit Wasser versorgen. Wenn die Trockenperiode aber noch länger andauert, werden die Landwirte Wasserzulieferungen brauchen“, bestätigt St. Veits Vizebürgermeister Christian Fischer.

Lilienfelds Vizeortschef Manuel Aichberger und Wassermeister Helmut Erhart ergänzen: „Aktuell gibt es infolge der Trockenheit keinerlei Schwierigkeiten mit der Wasserversorgung. Allerdings sollte es in den nächsten Wochen dennoch wieder zu Regen kommen. Insbesondere dann, wenn die Leute saisonbedingt mehr Wasser benötigen, etwa zur Gartenarbeit oder beim Befüllen der Pools kann eine langanhaltende Dürre und Trockenheit sehr wohl zu Herausforderungen führen.“

Mit der städtischen Infrastruktur, den Quellen und Brunnen, den Hochbehältern, dem gesamten Leitungsnetz im Bereich Wasserversorgung sei man in Lilienfeld gut und sicher aufgestellt. Notwendige Instandhaltungen, Erneuerungen und Investitionen zur Qualitätssicherung- und Verbesserung würden laufend erfolgen.

„In den letzten fünf Jahren wurde etwa in die Erweiterung des Ortsnetzes in der Liese Prokop Straße oder in den Leitungstausch in der Rabenhofstraße, in der Kolweißgasse oder in der Alten Post Straße investiert. Bei den technischen Anlagen kam es etwa zum Pumpentausch sowie zur Erneuerung der Entkeimungsanlage beim Brunnen Perlmoos. Ebenso erfolgte die Umstellung der Datenübertragung der Wasserversorgungsanlage auf Online-Übertragung“, weiß Vizebürgermeister Manuel Aichberger als Ressortverantwortlicher für Infrastruktur in der Bezirkshauptstadt.

Auch die forstliche Bewirtschaftung im Stift Lilienfeld wurde kontinuierlich auf einen Lichtungs- und Naturverjüngungsbetrieb umgestellt. Zwar standen damals ökonomische Überlegungen im Vordergrund, „heute sind wir aber froh, dass wir dadurch eine Verjüngung bekommen, die an den Standort besser angepasst, vor allem aber artenreicher, vitaler und vielleicht, so hoffen wir, besser die Klimaänderung verträgt“, so Forstdirektor Klaus Kratzer. In einer Naturverjüngung finde sich eine bunte Baumartenmischung mit einem hohen Anteil an Laubhölzern, „denn gerade Fichtenreinbestände, also Monokulturen, reagieren empfindlich auf die Trockenheit“.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.