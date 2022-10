Fischer ist neuer Ortschef von St. Veit

Die neue Gemeindespitze von St. Veit steht fest: Christian Fischer (SPÖ) wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung zum neuen Bürgermeister gewählt. Als Vizebürgermeister folgt Gerhard Jun (SPÖ) nach.

Fischer war der einzige Kandidat, der zur Wahl stand. 15 der insgesamt 23 abgegebenen Stimmen entfielen auf seinen Namen. Acht Stimmen waren Gegenstimmen von der ÖVP.

„Zerrüttetes Vertrauensverhältnis“: Kritik von VP

„Ich bedanke mich für das Vertrauen und nehme das Ergebnis zur Kenntnis“, kommentierte Fischer die Wahl. Im Vorfeld gab es Gespräche mit der Opposition. „Ich habe ihnen eine engere Zusammenarbeit angeboten und die ÖVP hat ihre Wünsche zur Einstimmigkeit bekannt gegeben“, berichtet er.

Der Geschäftsführende ÖVP-Gemeinderat Andreas Gamböck hatte seine Funktion als Vizebürgermeister und die Mitarbeit als Vorsitzender im Umwelt- und Energieausschuss vorgeschlagen. „Das war seitens unserer Fraktion nicht zu erfüllen“, stellt Fischer klar.

In einer Presseaussendung begründete die ÖVP die Gegenstimmen mit einem „zerrütteten Vertrauensverhältnis“. Zudem kritisierte Parteiobmann Hermann Steinacher, dass Bürgermeister und Vizebürgermeister Bedienstete der Gemeinde sind. „Dennoch werden wir uns in unserer täglichen Arbeit für die Anliegen unserer Bürger und Bürgerinnen einsetzen, und zwar über alle Parteigrenzen hinweg“, kündigt Steinacher an. Trotz der Gegensätze hoffen Fischer und die ÖVP auf gute Zusammenarbeit.

Gerhard Jun wurde einstimmig zum neuen Vizebürgermeister gekürt. Außerdem wurde Martin Wimmer (SPÖ) zum Gemeinderat angelobt. Änderungen gab es auch in den Ausschüssen: Markus Siedl (SPÖ) ist neuer Obmann des Bauausschusses. Der neu angelobte SPÖ-Gemeinderat Martin Wimmer wurde als neues Mitglied in die Ausschüsse Bau, Gemeindestraße, Wildbach und Kindergarten gewählt.

