Bergrettung Annaberg hat neuen Ortsstellenleiter

2022 war die Bergrettung Annaberg oft von Nöten. „Wir hatten 61 Einsätze, davon 44 Pisteneinsätze und 17 Alpineinsätze“, zog Einsatzleiter Christian Demmererbei der Jahreshauptversammlung Bilanz.

Auch einige schwierige Ausrückungen meisterten die Bergretter „Der herausforderndste Einsatz war aber mit Sicherheit der Lawinenabgang erst am 15. Februar dieses Jahres unterhalb des Hennesteck im Nahbereich der Annaberger Skilifte“, erinnert sich Demmerer. Bei diesem Einsatz wurde ein Tourengeher von einer gewaltigen Lawine in 2,6 Metern Tiefe verschüttet. Rund 100 Einsatzkräfte, drei Helikopter und drei Hunderetter kamen dem Verschütteten zu Hilfe und bargen diesen nach drei Stunden lebend, mit nur mehr 26 Grad Körpertemperatur.

Nach sechs Jahren verabschiedete sich Ortsstellenleiter Bruno Digruber von seiner Tätigkeit: „Mit 62 Jahren und nach 45 Jahren bei der Bergrettung Annaberg ist es an der Zeit, an die Jüngeren zu übergeben“, begründet dieser seinen Rückzug. Die Ortsstelle bedankte sich herzlich bei Digruber für seine langen Jahre verdienstvoller Tätigkeit.

Neue Mitglieder sind jederzeit willkommen und gebraucht

Neuer Ortsstellenleiter ist der 56-jährige Traisner Gernot Filzwieser. Als Stellvertreter wurde Frank Beutl gewählt. Filzwieser weist bereits 25 Jahre Erfahrung bei der Bergrettung Annaberg vor. „Es ist mir eine Ehre und eine Freude, die Herausforderung des Ortsstellenleiters in Annaberg anzunehmen“, sagt Filzwieser und kündigt mit der Verwirklichung der Blaulichtzentrale in Annaberg für Freiwillige Feuerwehr, Polizei, Rettung und Bergrettung das nächste große Ziel aller Einsatzkräfte an. „Hier könnten Synergien optimal genutzt werden und mit wirtschaftlich sinnvollen Mitteln eine perfekte Versorgung der Region in sämtlichen sicherheitsrelevanten Bereichen gewährleistet werden“, ist der neue Ortsstellenleiter überzeugt.

Die Bergrettung Annaberg besteht aktuell aus 39 Mitgliedern, von denen 20 aktiv oder in Ausbildung sind. Neue, junge Mitglieder werden stets gesucht, sehr gerne auch Frauen, denn die Bergrettung bietet, ist sich der neue Vorstand sicher, „eine herausfordernde und sinnerfüllte, ehrenamtliche Tätigkeit in der Freizeit“. Im Gegenzug für das freiwillige Engagement werden bei der Bergrettung eine hervorragende Ausbildung in bergtechnischer und bergmedizinischer Hinsicht geboten.

Auch ein Event steht bei der Bergrettung Annaberg im Sommer an. Am 1. Juli ab 17 Uhr wird das Bergfest der Ortstelle am Turnplatz Annaberg mit Platzkonzert der Trachtenkapelle Annaberg, Seilziehwettbewerb und Felsenbar veranstaltet. Die Veranstalter freuen sich auf zahlreiche Besucher.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.