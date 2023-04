Lintinger statt Hafenecker im Kaumberger Gemeinderat

Der Kaumberger Gemeinderat tagte. Die Tagesordnung war breit gefächert, einige Bauvorhaben wurden konkretisiert und mit Reinhard Lintinger wurde eine neuer Mann für die FPÖ-Fraktion gewählt.

Der Grund: Christian Hafenecker hatte sein Mandat zurückgelegt, da er die Aufgabe das FPÖ-Generalsekretärs übernommen hatte (Die NÖN berichtete). Die Wahl von Lintinger als Nachfolger war einstimmig. „Mir ist vor allem eine sehr gute Zusammenarbeit für das Wohl der Gemeinde wichtig“, erklärt Reinhard Lintinger seine Arbeitsstrategie für Kaumberg.

Bürgermeister Michael Wurmetzberger (ÖVP) dankte Hafenecker für seine jahrelange Tätigkeit im Gemeindevorstand und betonte: „Ich freue mich auf eine neue konstruktive Zusammenarbeit mit Reinhard Lintinger.“ Lintinger ist 34 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Kinder. Von Beruf ist der Kaumberger Malermeister und seit 2007 Mitglied bei den Freiheitlichen. Bereits viele Jahre ist er Gemeinderat und setzt sich auch sehr stark für Anliegen rund um die Araburg ein.

Der Neubau des Kindergartens und die Sanierung der Volksschule laufen auf Hochtouren und sollen Anfang September abgeschlossen werden. „Aktuell liegen wir gut im Bauzeitplan und hoffen, dass die Arbeiten weiterhin so gut funktionieren, damit das neue Schul- und Kindergartenjahr bereits in den neuen Räumlichkeiten beginnen kann“, erklärt Wurmetzberger. Um dieses Ziel zu erreichen, hat der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung weitere Auftragsvergaben, speziell für den Innenausbau, beschlossen.

Weiters gab es auch einen Grundsatzbeschluss für den neuen Radweg auf der ehemaligen Bahntrasse. Der Gemeinderat hat hierbei einstimmig den Bau dieses Radwegs beschlossen. Die Kosten dafür werden voraussichtlich die „eine Million Euro Marke“ übersteigen, wobei aber zwei Drittel vom Land Niederösterreich gefördert werden“, wie Bürgermeister Michael Wurmetzberger betont.

