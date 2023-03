Naturfreunde St. Aegyd: Furtmüller ist neuer Vorsitzender

Die Naturfreunde St. Aegyd luden zur Jahreshauptversammlung. Neben einem Rückblick auf das letzte Jahr standen die Neuwahlen des Vorstandes und der Referenten im Mittelpunkt. Karl Oysmüller übergab dabei den Vorsitz an Gottfried Furtmüller, der ab nun die Geschicke der Naturfreunde leiten wird.

Ein zentraler Bestandteil in diesem Jahr ist der Bau einer Photovoltaikanlage auf der Zdarsky-Hütte. „Im April soll das Projekt der Erweiterung der PV-Anlage umgesetzt werden. Danach kann der Betrieb energieautark erfolgen“, erklärt der ehemalige Vorsitzende der Naturfreunde und Bürgermeister von St. Aegyd, Karl Oysmüller. Das Projekt ist dabei aber nicht ganz billig: Rund 100.000 Euro wird der Ausbau der PV-Anlage kosten. „Der Großteil wird dabei durch Förderungen finanziert; rund 20 Prozent werden für die Naturfreunde bleiben“, führt Oysmüller weiter aus.

Mit 817 Mitgliedern zählt die St. Aegyder Ortsgruppe zu den größten in Niederösterreich. Dank der vielen Freiwilligen wurden so im Vorjahr über 45 Veranstaltungen organisiert, bei denen über 2.200 Personen betreut wurden. Alleine die Zdarsky-Hütte verzeichnete im Vorjahr etwa 5.000 Besucher und es wurden rund 3.000 ehrenamtliche Stunden für Bewirtschaftung und Betrieb geleistet.

Multivisionsshow über die Klangwelt der Berge

Neben dem Ausbau der PV-Anlage stehen aber auch heuer wieder einige Veranstaltungen am Programm der Naturfreunde. Heute, Freitagabend, macht Heinz Zak Halt in St. Aegyd und präsentiert seine Multivisionsshow „Klangwelt Berge“ mit Bildern und kurzen Videoclips, begleitet von ausdrucksstarker Livemusik. Die Fotos zu Themen wie Sonne, Mond, Sterne, Blumen, Wolken und Berge sollen dabei berühren und faszinieren. Mariya Nesterovska (Geige), Hubert Mittermayer Nesterovskiy (Fagott) und Tobias Steinberger (Percussion) interpretieren dabei die einzelnen Themen musikalisch und verstärken dadurch die Spannung. Aufgelockert wird der Abend dabei durch kurze Erzählungen über die erlebten Abenteuer in der Bergwelt. Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr im Festsaal in St. Aegyd. Ein spontaner Besuch lohnt sich!

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.