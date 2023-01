Neue Mandatarin im Rohrbacher Gemeinderat

Aufgrund des Mandatsverzichts von Kulturgemeinderat Leopold Sindl (Seite 20) wurde Anita Mairhofer zu Jahresbeginn von Bürgermeister Karl Bader als Gemeinderätin (ÖVP) angelobt. Aufgewachsen in Stössing/Bezirk St. Pölten ist Mairhofer mittlerweile „Vollblut-Rohrbacherin“ und seit über 20 Jahren in der Gemeinde und in örtlichen Vereinen fest integriert.

Sie lebt mit ihrer Familie in Bernreit. Ob sie die Agenden ihres politischen Vorgängers übernimmt, darüber wird erst in der ÖVP Fraktion entschieden werden. „Jetzt sind wir mitten in der Wahlvorbereitung für die NÖ Landtagswahl. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass ich künftig das eine oder andere kulturelle Event organisiere. In erster Linie ist mir das Miteinander wichtig“, betont die 42-Jährige, dass sie sich auf die neue Aufgabe sehr freut.

Seit etlichen Jahren engagiert sich Mairhofer im Organisationsteam der Rohrbacher Ferienspiele. Auch beim Elternverein ist sie im Vorstand aktiv. Als Angestellte in der NÖ Landeslandwirtschaftskammer qualifizierte sie sich für den Assistenz-Job bei Vizepräsidentin Andrea Wagner. Planung und Koordination gehören daher zu ihrem Tagesgeschäft.

