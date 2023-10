Neue Wirtin fürs Volksheim in Traisen

Eine neue Wirtin hat das Traisner Volksheim – und sie ist keine Unbekannte: Violeta Halili.

Die 40-Jährige war seit vielen Jahren im Gasthaus in der Kalten Kuchl tätig – und das mit großer Begeisterung. „Ich hatte aber immer den Traum, einmal selbstständig ein Lokal zu führen“, erzählt sie. Jetzt bot sich in Traisen beste Gelegenheit dazu. Die bisherige Pächterin Safiye Atilmis, die mit ihrer Familie kürzlich die einstige Pizzeria Hausleitner in Göblasbruck übernommen hat und als „Bella Riva Göblasbruck“ führt, möchte sich auf diese Aufgabe konzentrieren, wie sie der NÖN erzählt. Doch ganz von Traisen verabschieden will sie sich nicht und kündigt an: „Wir wollen noch heuer wieder unser ,Bella Riva Traisen' am bisherigen Standort an der Mariazellerstraße wieder aufsperren.

Violeta Halili kennt das Volksheimlokal, da sie bereits bei Safiye Atilmis gearbeitet hat. Die gebürtige Kosovarin, eigentlich Lehrerin, lebt seit 20 Jahren in Österreich, davon 17 Jahre in Traisen. Sie wird im Volksheim, wenn nötig, von ihrem Mann und ihren Kindern Unterstützung erhalten. „Außerdem habe ich die Spitzenköchin Regina Huber übernommen“, erzählt sie. Halili will auf gut bürgerliche Hausmannskost setzen und auch verstärkt Cevapcici und Bernerwürstel anbieten. Neu bei ihr ist, dass das Tagesmenü (von Dienstag bis Freitag) nun auch ein Dessert beinhaltet. Anstrengung in der Gastronomie mit vielen Stunden Dienst ist sie von der Sommer-Bikersaison in der Kalten Kuchl gewohnt. „Da kamen 600 bis 700 Gäste am Tag“, schmunzelt sie. Für einen Ansturm im Volksheim ist sie daher gewappnet.