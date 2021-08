Die Bezirksstelle des Roten Kreuzes Hainfeld hat einen neuen Mann an der Spitze: Werner Wurzinger.

Am Freitag ging im Landgasthaus Schüller die Wahl der neuen Bezirksstellenleitung über die Bühne. Leiterin Maria-Anna Wahringer hatte bereits im Vorfeld angekündigt, nicht mehr anzutreten. In ihrer Abschiedsrede dankte sie den rund 120 anwesenden Mitarbeitern: „Jeder von euch hat das Rote Kreuz Hainfeld zu dem gemacht, was es ist: eine Institution, die in der Bevölkerung hohes Ansehen genießt und der die Menschen vertrauen. Ich bin stolz, dass ich an der Spitze dieser Mannschaft stehen durfte.“

Ihr Nachfolger, Werner Wurzinger, ist langjähriges Mitglied und in vielen Rotkreuz-Leistungsbereichen engagiert, zuletzt war er Bezirksstelenleiterin-Stellvertreter. Als seine Stellvertreter werden nun Michael Fritthum und Mario Hinterleitner fungieren. „Ich sehe es als verantwortungsvolle Aufgabe, unsere Organisation gemeinsam mit euch weiterzuentwickeln“, betonte er.

Unter den Ehrengästen waren Bürgermeister Albert Pitterle und sein Rohrbacher Pendant, Bundesrat Karl Bader. Letzterer merkte an: „Das Rote Kreuz spielt in der aktuellen Krise eine zentrale Rolle und ist Garant dafür, dass in unserer Gesellschaft allgemein, und ganz speziell in der Pandemie, das ,Wir’ vor das ,ich‘ gestellt wird.“

Denn das Rote Kreuz Hainfeld ist permanent im Covid-Einsatz: Das beginnt beim Stellen zusätzlicher Ressourcen im Regelrettungsdienst für Covid-Verdachtsfälle, reicht über die Aufrechterhaltung des Sozialdienstes wie „Essen auf Rädern“ oder „Team Österreich Tafel“ unter erschwerten Bedingungen und geht bis zur Mithilfe bei den mobilen behördlichen Testungen und Screenings sowie bei den Massentestungen rund um den Jahreswechsel.

Die Bezirksstelle stellt aber auch medizinisches Personal für die Teststraßen im Bezirk. Weiters organisierten die Mitglieder eine interne Impfstraße in Zusammenarbeit mit der Gruppenpraxis Dultinger und Egger für Rotkreuz-Mitarbeiter aus dem Mostviertel, eine Impfstraße für die Bevölkerung und sie unterstützten den Betrieb im Traisner Impfzentrum.