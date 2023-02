Bezirk Lilienfeld: Verkehrschaos auf den Bergstraßen

Sturmböen, heftiger Schneefall und Eisregen prägten das Wetter im Bezirk an mehreren Tagen der Vorwoche. Permanente Feuerwehreinsätze, vor allem auf den Bergstraßen, waren die Folge. Gleich der Vorwochen wurde dies vielen Verkehrsteilnehmern zum Verhängnis. Die Floriani des Bezirks, vor allem jene im Bereich St. Aegyd und Mariazellerland, standen fast im Dauereinsatz. Als Hotspots erwiesen sich die Bereiche Gscheid, Ochsattel und Joachimsberg.

Hier ein kleiner Auszug zum Geschehen: Der jüngste dieser Einsätze (vor Redaktionsschluss dieser Ausgabe) ereignete sich aber in Ramsau , im Bereich „Dürrholzerkreuz.“ Auch hier kam ein Sattelzug von der rutschigen Fahrbahn ab und blieb im Schnee stecken.

„Mittels Abschleppstange wurde der Lkw aus seiner misslichen Lage befreit und auf die Anhöhe gezogen. Von dort aus konnte der Lenker seine Fahrt selbst weiterführen“, schildert FF-Mann Patrick Zöchling das Einsatzszenario, das so einigen anderen Feuerwehrausrückungen glich. Wenige Tage zuvor halfen die Ramsauer Kameraden noch einem Pkw-Lenker, der nach einem Ausweichmanöver im Schnee stecken geblieben war.

In richtiges Verkehrschaos mit einer rund 40-minütigen Straßensperre der B 21 am Gscheid in St. Aegyd gab es am Freitagnachmittag. „Hier steckten auf der schneebedeckten Fahrbahn gleich elf Fahrzeuge, vom Lkw über den Kleinlaster bis zum Sattelschlepper, fest, auch ein Räumfahrzeug der Straßenmeisterei“, wie der St. Aegyder Feuerwehr-Pressesprecher Stefan Meissinger in einer Aussendung schildert.

Fahrtende hieß es für einen ungarischen Trucker am Ochsattel in Hohenberg . Er wollte am 1. Februar - trotz Winterfahrverbots - die Passhöhe überwinden. Das Vorhaben scheiterte auf der glatten Fahrbahn kläglich. Die Hohenberger Floriani schleppten ihn zu einem Unkehrplatz. Von dort aus setzte er seine Tour fort. In Hohenberg kam am Freitag noch eine Lenkerin von der rutschigen B 214 ab.

Gleich vier Bergungen gleichzeitig hatten die Mitglieder der Feuerwehr Wienerbruck und der Feuerwache Annaberg am Dienstag der Vorwoche zu meistern. Ein Lkw steckte am Joachimsberg fest, nur unweit entfernt zwei Kleinlastwägen ebenso. Im Bereich Postbruck-Reith auf der B 20 konnte ein Lastwagen nicht mehr weiter und auf der B 28 fuhr ein Lenker in Annaberg gegen einen umgestürzten Baum.

Glück im Unglück hatten auch ein slowakischer Lenker und sein Beifahrer oberhalb der Kalten Kuchl in Kleinzell . Die beiden waren mit ihrem Audi in Richtung Ochsattel unterwegs, kamen aber von der Schneefahrbahn ab. Die örtliche Feuerwehr eilte ihnen zu Hilfe. Die FF Traisen-Markt fuhr zu einem Sturmeinsatz in der Hainfelder Straße in Traisen aus. Hier hatte sich durch die Böen ein Kaminblech gelöst und drohte, auf den darunter liegenden Parkplatz und Fußweg zu stürzen.

Ein Hoch auf die Feuerwehr

