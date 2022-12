Drei Tage Besinnlichkeit in Annaberg

Werbung

Besinnlich auf den Heiligen Abend kann man sich in Annaberg ab Freitag, 9. Dezember, einstimmen. Da beginnt der diesjährige Adventmarkt.

Auftakt ist um 17 Uhr mit einem Benefizkonzert für die Pfarrkirche. Unterstützt werden damit die anstehenden Renovierungsmaßnahmen. Die Schüler sowie die Lehrenden des Gemeindeverbandes der Musikschule Lilienfeld werden auftreten. Kunsthandwerk kann man am Samstag, 10. Dezember, in den Räumlichkeiten des Kulturvereins zwischen 10 und 18 Uhr in der Alten Gemeinde bestaunen und erwerben.

Für das leibliche Wohl mit allerlei Schmankerln sorgen die Bäuerinnen und der Kulturverein. Am Nachmittag, um 15 Uhr, findet in der Volksschule ein Kindertheater statt. Wer einen Christbaum braucht, kann diesen am Sonntag, 11. Dezember, zwischen 9 und 14 Uhr vor der Alten Gemeinde erwerben. Den Abschluss bildet der Joachimsberger Advent im Kirchlein am Joachimsberg um 15 Uhr.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.