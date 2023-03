Eltern profitieren: Kinderbetreuungs-Offensive im Bezirk Lilienfeld

Die Kleinregion Traisen-Gölsental hat sich zum Ziel gesetzt, die NÖ Kinderbetreuungsoffensive für die Familien in der Region bestmöglich zu nutzen. Mit diesem Plan wurden bei der Vorstandssitzung der Kleinregion Traisen-Gölsental am Freitag wegweisende Beschlüsse gefasst.

Schon jetzt wird die Kleinregion Traisen-Gölsental auf Landesebene als Vorzeigeregion geführt. So wurden bereits sechs neue Kindergartengruppen und vier neue Tagesbetreuungseinrichtungen in Lilienfeld, Wilhelmsburg und Hainfeld genehmigt. Diese werden neu gebaut und sollen bereits mit September 2024 in Betrieb gehen. „Schon allein mit diesen zehn neuen Kinderbetreuungsgruppen können wir als Region die Vorgaben der NÖ Kinderbetreuungsoffensive erfüllen. In den Tagesbetreuungseinrichtungen können Kinder von 0 bis drei Jahren betreut werden, in den neuen Kindergartengruppen Kinder ab zwei Jahren. Doch wir gehen mit der verbesserten Kinderbetreuung über die regionalen Zentren hinaus und es werden weitere fünf neue Kinderbetreuungsgruppen umgesetzt“, weiß Kleinregionsobmann Bürgermeister Manuel Aichberger. Dies wird durch die neu geschaffene Möglichkeit der regionalen Bedarfsfeststellung seitens der Kindergartenabteilung des Amts der NÖ Landesregierung möglich. „Durch die regionale Betrachtung des zukünftigen Bedarfs ist sichergestellt, dass rechnerisch kein Kind unbeachtet bleibt, was bei einer rein örtlichen Betrachtung durch die Gruppenzahlen zwangsläufig passiert. So können wir nun drei weitere Tagesbetreuungseinrichtungen und zwei weitere Kindergartengruppen in den etablieren“, ist Kleinregionsmanager Roland Beck erfreut. Diese weiteren fünf Gruppen werden zum Großteil neu gebaut und sollen teilweise im September 2024 in Betrieb gehen.

Aichberger setzt auf enge Gemeinde-Kooperation

Eine große Herausforderung wird es sein, Betreuungspersonal für die 15 zusätzlichen Kinderbetreuungsgruppen zu finden. Auch hier soll gemeindeübergreifend agiert werden, ein entsprechender Grundsatzbeschluss dazu wurde gefasst. Die Kleinregion prüft die Gründung eines Verbandes, der das neu benötigte Personal anstellen, koordinieren sowie aus- und weiterbilden soll. So soll ein Personalpool entstehen, der den Betrieb der Kinderbetreuungseinrichtungen erleichtert. „Ich bin davon überzeugt, dass es eine Notwendigkeit ist, im Sinne der Bevölkerung zusammenzuarbeiten, anstatt sich als Gemeinden gegenseitig zu konkurrenzieren“, unterstreicht Obmann Aichberger.

Die Kleinregion hätte, betont er, „bereits bewiesen, was durch Kooperation über Gemeindegrenzen hinweg möglich ist.“ Aichberger: „Am meisten profitieren sicher die Familien, die sich auf ein umfassendes Betreuungsangebot freuen können“, denn: Durch die gemeindeübergreifende Zusammenarbeit soll nicht nur das wohnortnahe Betreuungsangebot verbessert werden, es werden auch Betreuungsplätze in der Nähe des Arbeitsortes oder am Weg zur Arbeit ermöglicht.

Die niederösterreichische Kinderbetreuungsoffensive sieht Kindergarten ab zwei Jahren, gratis Vormittagsbetreuung für alle Kinder unter drei Jahren in einer Tagesbetreuungseinrichtung, kleinere Gruppen und bessere Betreuung, weiters nur noch eine Woche Schließzeit im Sommer in den Kindergärten weiters ein flächendeckendes, wohnortnahes Betreuungsangebot vor.

