Der Einsatz der Feuerwehren bei den Waldbränden in Nordmazedonien wird länger dauern als angenommen; viele Brände auf einer größeren Fläche fordern die Einsatzkräfte.

Am Mittwoch wird die nächste Ablösemannschaft eingeflogen. Auch dieses Mal sind vom Bezirk Lilienfeld drei Mann dabei. Johann Steiner und Christoph Schweiger von der Feuerwehr Ramsau werden am Abend als ausgebildete Waldbrandbekämpfer ins Einsatzgebiet fliegen, sie lösen das derzeitige Team mit Michael Berger, Stefan Gelles, Bernhard Brandl, Matthias Stocker und Reinhard Steinacher ab. Das Duo wird vor allem als Kraftfahrer des Tanklöschfahrzeuges und des Quads eingesetzt. Ebenso unterwegs ist Bezirksfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Richard Fuchs von der Feuerwehr St. Aegyd, um als Sonderdienstkommandant in der Einsatzleitung vor Ort tätig sein.

„Die Einsatzkräfte bewegen sich am Limit. Mehrmals war es bereits notwendig, den Rückzug anzutreten, um nicht von einer Feuerwalze überrollt zu werden. Trotz allem konnten mehrere Dörfer und einzelne Gehöfte gerettet werden", schildern die Feuerwehrkameraden vor Ort. Die Zusammenarbeit mit den wenigen einheimischen Einsatzkräften funktioniere, trotz Sprachbarriere, problemlos.

Auch Bezirksfeuerwehrkommandant Anton Weiss war bereits im Einsatzgebiet; als Mitglied einer Delegation des Landesfeuerwehrkommandos. Diese verschaffte sich ein Lagebild, um weitere Schritte planen zu können. Er ist mittlerweile wieder in der Heimat eingetroffen.