Lkw in Schrambach auf Abwegen

Ein Wendemanöver eines Lkw-Fahrers scheiterte am Freitag kläglich. Der Lenker einer Entsorgungsfirma geriet beim Umdrehen in der Zögersbachstrasse in Schrambach ins weiche Straßenbankett, sein Lkw-Gespann drohte, umzukippen.

Die Feuerwehr Schrambach unterstützte die Bergung des Lkw. Dieser war von der Fahrbahn der Zögersbachstraße abgekommen. Foto: FF Schrambach

Die Feuerwehr Schrambach sicherte mit der Seilwinde ihres Fahrzeugs das Lkw-Gespann gegen ein weiteres Abrutschen ab. In Absprache mit dem Lkw-Eigentümer wurde eine Firma zur Bergung beauftragt. Diese sicherte das Gespann mit einem 25-Tonnen-Kran, richtete es auf und brachte es wieder zurück auf die Straße. Der Lenker des Lastwagens blieb unversehrt, es entstand weder Schaden für die Umwelt noch am verunfallten Fahrzeug. Nach rund drei Stunden war der Einsatz für die Schrambacher Floriani wieder beendet.

